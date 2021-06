Barü.Ba Pastry. Na pastelaria de Juliana Penteado fazem-se bolos com óleos essenciais

Acabou por voltar para o Brasil para assumir o papel de chef executiva de operações do grupo Fasano. Um ano depois, vivia um momento difícil a nível pessoal e quis afastar-se e sair do Brasil para partir numa viagem “de descoberta interior”, ainda que tivesse já trabalho na mira e na cidade onde a pastelaria é rainha: Paris. Juliana ficou três meses num hotel, mas ao fim desse tempo percebeu que lhe faltava uma peça do puzzle. “Eu estava a sentir muita falta da minha cultura ou de alguma proximidade a ela. Apesar de adorar França, Portugal acabou por ser a minha forma de resolver esse buraco na minha vida nessa altura”.

Mas não veio de mãos a abanar. Trouxe já uma vaga de chef pasteleira no 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, tendo participado na abertura do espaço no número 39, na Rua do Teixeira. Sempre sem largar os doces e o prazer que se dá ao cliente no final de uma refeição. “Lembro-me que uma vez o Ljubomir me veio perguntar se não tinha posto açúcar nas sobremesas porque as pessoas da sala se tinham queixado. Foi uma brincadeira, na altura, mas eu não usava muito açúcar nas minhas sobremesas”, relembra. “A experiência lá foi maravilhosa, e eu saí a bem, mas acho que foi fundamental para eu perceber que não era num restaurante que queria estar. Eu precisava de dar atenção aos meus doces, não dá para o fazer com a pressão de ter uma sala cheia para servir, perde-se o amor que se põe nas coisas”.

A vontade de ficar em Lisboa era clara, e a de criar uma marca própria onde pudesse explorar e “perder tempo na confeção” ainda mais.

Pelos caminhos de Portugal

A vida doce de Juliana começou cedo, é certo, mas foi quando decidiu que era por Portugal que queria continuar que se questionou com o óbvio: “Como é que eu vou ficar num país onde não conheço a tradição doceira?”. Conhecia este ou aquele doce, sobretudo os conventuais que andam facilmente nas bocas do mundo — mas não só deles é feita a cultura gastronómica da doçaria portuguesa. Acabada de sair do 100 Maneiras, e convencida que para se voltar a dedicar aos doces precisava de conhecer, afinal, que doces se comem por Portugal fora. “Nem pensei duas vezes. Decidi que ia fazer uma viagem pelo país de norte a sul, interior e litoral, e conhecer de perto aquilo que eu lia nos livros de doçaria portugueses”, conta. “Mas o que vem nos livros é tudo muito bonito, mas eu não tinha provado, não tinha conhecido as pessoas que os fazem, e era essa aventura que eu queria abraçar”.

Na altura, um amigo de Juliana aconselhou-a a pedir ajuda a Virgílio Gomes, gastrónomo, porque “se havia alguém a saber indicar o caminho era ele, um mito da gastronomia portuguesa”. Escreveu-lhe um email com o plano e a resposta foi pronta: “Ele me disse ‘compra um mapa de Portugal, e traz um caderno e uma caneta para apontares tudo’”, recorda a pasteleira. “Ele fez-me um roteiro inacreditável, disse para ir a tal terra, falar com tal pessoa, comer tal doce. Foi como uma bússola doce para mim”.

“A presença da mulher nestas histórias e na própria cultura doceira é muito marcada, então entrei num processo de resgate do feminino. Eu sou mulher, eu também posso ter o meu negócio, também posso construir uma história”

De malas feitas, acabou a fazer quatro mil quilómetros, de uma ponta a outra do país, para comer 76 doces diferentes. Mas, contas feitas, barriga cheia e histórias recolhidas, o que faria Juliana com tanta informação nova? Criava a Rota Amarela, um site onde acabou a compilar tudo o que recolheu ao longo desse mês, categorizado por zonas do país e, dentro delas, alguns dos principais doces das vilas e cidades. “Fui usando o Instagram ao longo da viagem para partilhar o que descobria e provava. Inicialmente foram os brasileiros a terem mais interações, mas depois os portugueses começaram a entrar neste jogo de autoconhecimento do próprio país e houve uma interação incrível com eles, que já me davam dicas também”, conta.

Não foi um “trabalho antropológico”, diz, mas aproximou-a da realidade de quem está na cozinha. “O que me marcou foi a força da herança de família, é um patriotismo muito grande e é lindo, tocou-me muito”, afirma.

Cozinhar a própria história, finalmente, numa pastelaria

Olhando para as criações de Juliana é fácil saltar para conclusões imediatas: a precisão e perfecionismo com que cada doce é feito justificam a delicadeza do aspeto — quase perfeito — com que os apresenta. Mas a história por detrás do que faz é outra. “A minha pastelaria é de intuição. Sei que não parece, mas para mim ter uma receita que tenha de seguir à risca é uma desgraça”, confessa. “Quando andei pelo país vi naquelas mulheres uma sensibilidade incrível, sem precisarem de pesar ingredientes ou de serem extremamente precisas. Adorei a cena do punhado de açúcar, xícara de farinha, é lindo essa confiança que colocam na culinária”.

Juliana diz que a sua pastelaria é “uma pastelaria de coração”, com muita “prova de boca” para entender quando a receita precisa de afinação. “Eu sei que por norma a pastelaria é um tipo de gastronomia muito exata, mas não consigo que assim seja com os meus doces. Na minha cabeça está tudo organizado porque eu estou em todo o processo de confeção e ajusto o que acho que tenho de ajustar”, diz, referindo-se sobretudo às quantidades de óleos essenciais de cada espécie doceira que lhe sai das mãos. “É um trabalho de boca”.

As centenas de azulejos brancos quadrados que cobrem as paredes do espaço — “para parecer uma confeitaria como dantes” — contrastam com o chão escuro, em terrazzo como nas cozinhas antigas. Apesar de pequeno, o espaço é amplo e funciona como uma cozinha aberta, onde é provável ver Juliana de volta dos doces e perceber o cuidado que tem com cada detalhe — seja a colocar recheios, a empratá-los ou a construir as pequenas camadas de tarteletes acabadinhas de fazer.

A bancada central em mármore branco, onde a magia acontece, marca toda a área — tem rodas para a pasteleira poder ajustar o espaço consoante o que vai fazendo. À entrada um outro balcão com vitrine dá as boas-vindas a quem entra para satisfazer a curiosidade sobre o cheiro a bolinho caseiro pela rua.