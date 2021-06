Boletim DGS. Segunda-feira com mais infeções desde 15 de fevereiro

Lisboa e Vale do Tejo com 56% dos novos casos. Algarve nas centenas pelo sexto dia consecutivo

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2. Nas últimas 24 horas, a região registou mais 509 casos, o que representa 56% dos novos casos no país.

Segue-se a região Norte com mais 203, o Algarve com mais 100, o Centro, que tem mais 45 casos, o Alentejo, que soma mais 18, a região autónoma dos Açores, com outros 17, e a região autónoma da Madeira, que registou 10 novos casos.

Mais à lupa, o Algarve tem visto as infeções subir nos últimos dias. Desde quarta-feira que está acima da centena de casos. Esta segunda-feira, ficou, precisamente, nos 100 novos casos.