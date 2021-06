Dua Lipa tem dois concertos agendados para Portugal em 2022. Acontecem em Braga e Lisboa, a 5 e 6 de junho, no Altice Fórum e na Altice Arena, respetivamente. As datas fazem parte da digressão que apresenta as canções do álbum Future Nostalgia. Os bilhetes são colocados à venda na próxima sexta feira, dia 2 de julho.

Future Nostalgia é o segundo álbum de Dua Lipa. Foi editado no final de março de 2020, mais ou menos na mesma altura em que o mundo entrou num confinamento generalizado, consequência da pandemia de Covid-19. Os temas ficaram à espera de oportunidade para se revelarem em palco, mas conquistaram facilmente a atenção de quem neles encontrou o essencial: Future Nostalgia é um álbum de festa-pós-drama, é feito de canções apontadas à pista de dança para expiar demónios de relações, desilusões e tristezas passadas — ou pelos menos tem sido assim que a própria Dua Lipa o tem apresentado.

[“Levitating”:]

As pistas de dança continuam à espera, os palcos começam a receber reservas e Future Nostalgia poderá em breve mostrar o detalhe pop com que foi feito, assente numa recuperação de estilos nascidos há décadas, mas consecutivamente revistos e atualizados. O disco sound, por exemplo, é um dos mais presentes, talvez o mais evidente em singles de sucesso como “Levitating” ou “Don’t Start Now”.

“Future Nostalgia”, que deu a Dua Lipa a consagração também nos prémios, com vitórias nos Grammys e nos Brit Awards, é o sucessor do álbum homónimo da cantora de 25 anos, editado em 2017.