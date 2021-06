Na cerimónia dos BET Awards, que decorreu na noite deste domingo, Cardi B subiu ao palco para revelar algo mais além do seu rap empoderador — a sua segunda gravidez. A cantora norte-americana juntou-se ao grupo Migos para uma atuação conjunta e não quis esconder o estado de graça em que se encontra.

Foi precisamente ao lado do marido Offset — um dos membros do trio Migos — que a rapper acabou por revelar aquela que é a sua segunda gravidez, durante a performance da música “Type Shit”, uma colaboração da banda com a cantora. Cardi B apareceu, sem surpresa, vestida para dar nas vistas, só que desta vez foi a sua barriga a protagonista da cena.

A cantora surgiu num macacão preto coberto de pedras brilhantes deixando toda a zona do abdómen coberta de um tule transparente mostrando a barriga já bastante saliente. Apesar da revelação inesperada, não se sabe para quando estará previsto o nascimento da criança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois da partilha em direto na cerimónia de prémios que decorreu no Microsoft Theater em Los Angeles, a cantora acabou a divulgar no seu Instagram também uma fotografia que revela ainda de forma mais clara a sua gravidez. A imagem mostra Cardi B nua cobrindo o peito e a barriga com gesso branco e adornando a sessão com exuberantes joias — na legenda apenas se refere ao bebé número dois com um coração.

Casados desde 2017, Cardi B e Offset já têm uma filha com quase três anos, a Kulture Kiari. O casal terá avançado para um divórcio no outono do ano passado, mas reconciliaram-se em novembro e esperam agora o segundo filho. A primeira gravidez da cantora foi também anunciada durante o programa Saturday Night Live, em 2018.