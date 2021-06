Os Estados Unidos desencadearam uma série de ataques aéreos contra bases no Iraque e na Síria apoiadas pelo Irão.

Um comunicado do Pentágono revela que os alvos dos raides realizados esta segunda-feira de manhã (hora local) foram instalações operacionais e depósitos de armas em dois locais na Síria e um no Iraque, sem revelar se há registo de vítimas. A ofensiva foi a resposta a ataques de drones cometidos contra pessoal e unidades americanas no Iraque.

Os ataques deste domingo foram ordenados pelo presidente Biden. É a segunda vez que foram conduzidas retaliações contra milícias apoiadas pelo Irão desde que tomou posse há cinco meses. Em fevereiro foram realizados ataques limitados contra alvos na Síria em resposta a ações realizadas através de rockets no Iraque.

“Tal como ficou demonstrado pelos ataques desta noite, o presidente Biden deixou claro de que vai agir para proteger pessoal americano,” afirmou o Pentágono em comunicado.

O porta-voz da instituição citado pelo New York Times indicou que os ataques aéreos “defensivos” e precisos visaram instalações usada por milícias apoiadas pelo Irão na região fronteiriça entre o Iraque a Síria. Entre as organizações visadas estão o Kata’ib Hezbollah and Kata’ib Sayyid al-Shuhada, acusadas de conduzir ataques através de drones contra locais onde se encontram forças americanas.