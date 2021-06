Chama-se “First Foundation Project” e é uma parceria de três anos entre a startup portuguesa Feedzai e a Universidade de Coimbra, no valor de 450 mil euros. A informação foi avançada esta segunda-feira em comunicado. O projeto vai servir para promover a investigação científica, atribuir bolsas de estudo e estágios e a atividade docente e pedagógica de carácter disruptivo e transformador. A ideia é a de que haja partilha de conhecimento científico entre as duas instituições.

A celebração desta parceria de carácter inovador com uma empresa com o potencial da Feedzai é, para nós, um motivo de grande satisfação. E essa satisfação torna-se ainda maior por se tratar de uma empresa nascida na Universidade de Coimbra e que tem na sua liderança e nos seus quadros excelentes profissionais aqui formados”, afirma o Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

A Feedzai é o primeiro unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) 100% português, com sede em Portugal. Com esta parceria, a empresa procura inspirar uma nova geração de docentes, investigadores, alunos, profissionais, tendo como ponto de partida a tecnologia, que acredita ser “uma força disruptiva de mudança, progresso económico e social, não só nas universidades e nas empresas, mas também em vários outros setores da sociedade portuguesa”.

O “First Foundation Project” visa financiar bolsas para docentes que proponham e executem mudanças inovadoras na estrutura curricular das suas cadeiras e que também olhem para os métodos de ensino com um olhar transformador. Além disso, também serão criadas bolsas de estágio desenhadas para que os alunos da Universidade de Coimbra possam ter contacto com a tecnologia produzida pela Feedzai nos vários escritórios da empresa em Silicon Valley, Nova Iorque, Atlanta, Londres, Sydney e Hong Kong.

Esta parceria reflete o espírito inovador e disruptivo da Feedzai e o carácter histórico e fundacional da Universidade de Coimbra. Queremos que o nosso contributo tenha um papel transformador no ecossistema académico nacional e que contagie outras empresas a olharem para as parcerias académicas com maior ambição e espírito de missão”, refere Nuno Sebastião, fundador e presidente da Feedzai

A parceria também vai contar com um comité composto por quadros da Feedzai e da Universidade de Coimbra, que será responsável por avaliar e aprovar projetos que cumpram os princípios orientadores definidos no protocolo. “O Paulo, o Pedro e eu temos uma ligação muito forte à Universidade de Coimbra, onde estudámos, ensinámos e evoluímos como indivíduos. Estamos comprometidos em retribuir o que a instituição nos deu através de uma parceria que é tão disruptiva quanto as ideias que estão no ADN da Feedzai”, acrescenta Nuno Sebastião.

O financiamento agora revelado é inspirado no modelo de parcerias internacionais entre empresas e instituições de ensino superior que promovem o desenvolvimento de programas de cooperação abrangentes e que procuram preparar a próxima geração de profissionais para lidar com os desafios complexos que o mundo enfrenta.

A Feedzai é líder mundial na gestão de crimes financeiros com recurso à inteligência artificial, protegendo mais de 800 milhões de pessoas em 190 países. Cerca de 26% do seu orçamento anual é dedicado à investigação e desenvolvimento de tecnologia que combate a fraude e lavagem de dinheiro e que é hoje um dos pilares do comércio global. Fundada e desenvolvida por cientistas de dados e engenheiros aeroespaciais, a Feedzai tem a missão de tornar a atividade bancária e o comércio mais seguros.