Ficou no banco com a Hungria, foi para a bancada no jogo frente à Alemanha, voltou ao banco com a França, foi pela primeira vez utilizado no Campeonato da Europa como suplente utilizado já a pouco mais de meia hora do final do encontro diante da Bélgica. Se Bruno Fernandes e Bernardo Silva, por aquilo que são e pelo que também já mostraram na Premier League pelos rivais de Manchester, foram as principais deceções de Portugal na fase final, João Félix desiludiu mas ficou sobretudo como uma incógnita. E pode haver uma explicação para isso.

De acordo com o jornal Marca, o avançado português vai ser operado esta quinta-feira ao tornozelo direito no Porto, ficando de fora pelo menos nos próximos dois meses e falhando o início de época do Atl. Madrid.

Em atualização