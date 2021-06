Meghan Markle não usou o título de duquesa no certificado de nascimento de Lilibet Diana, enquanto Harry manteve a designação “Sua Alteza Real” (o que, em inglês, corresponde a “His Royal Highness”), apesar de ter abdicado das funções enquanto membro sénior da realeza aquando do Megxit, na primavera de 2020.

A informação consta no certificado de nascimento da primeira filha do casal, que veio ao mundo a 4 de junho, documento esse obtido pela publicação norte-americana TMZ. O certificado emitido no condado de Santa Bárbara, no estado norte-americano da Califórnia, mostra detalhes do nascimento da irmã de Archie, tal como a localização (Santa Barbara Cottage Hospital), o dia e a hora, 11h40. É precisamente neste documento que é visível a discrepância entre os nomes do casal, com a duquesa a assinar “Rachel Meghan Markle” e Harry a optar por “Sua Alteza Real Duque de Sussex”.

De acordo com a Hello!, o certificado exigia o nome de solteira de Meghan e o nome legal de Harry, o qual continua a incluir a estilização real. Aquando do nascimento de Archie, em maio de 2019, Meghan assinou “Rachel Meghan, Sua Alteza Real Duquesa de Sussex”.

Em janeiro de 2020, era notícia que Harry e Meghan Markle iam perder os títulos reais e os financiamentos públicos a partir dessa primavera, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham. Já então se especulava que o casal manteria os títulos de duque e duquesa, mas deixaria de ser tratado por “Sua Alteza Real”.

A publicação Hello! acrescenta que, há poucas semanas, numa nova exposição exibida no Palácio de Kensington, o nome de Harry foi incorretamente estilizado com “Sua Alteza Real” num cartaz, situação posteriormente corrigida — inicialmente era possível ler “[Peça] Emprestada por Sua Alteza Real Duque de Cambridge e Sua Alteza Real Duque de Sussex”, sendo que a legenda foi depois mudada para “Emprestada por Sua Alteza Real Duque de Cambridge e Duque de Sussex”.