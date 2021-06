O caso que envolve a vacinação indevida da filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes deu origem à abertura de inquérito pelo Ministério Público, escreve esta segunda-feira o jornal Expresso. Já antes Gouveia e Melo, coordenador da task-force de vacinação, tinha confirmado a participação do caso à PJ e afirmado que em causa estava “desobediência clara ao plano de vacinação”.

A inoculação de jovens antes da abertura do processo para a sua faixa etária levou também à abertura de um inquérito por parte da Autoridade Regional de Saúde do Norte. A Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental acabaria por pedir a demissão na sequência deste episódio.

Na semana passada, o Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, esteve a vacinar pessoas com mais de 18 anos no âmbito de uma operação de “casa aberta” e sem limitação de faixa etária.

A polémica rebentou nas redes sociais após ser conhecido que a filha de 18 anos da apresentadora de televisão da TVI também foi vacinada no centro de vacinação do Cerco, no Porto. Foi uma entre vários jovens a partir dos 18 anos.

Maria Cerqueira Gomes, de 38 anos, disse à data nas suas redes sociais que as “pessoas a partir dos 18 anos” podiam aparecer no centro de vacinação do Cerco. “Eu fui vacinada, a minha filha também… Como todos os outros que souberam e [es]tiveram horas como nós à espera de oportunidade”, chegou a detalhar.