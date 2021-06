Há muito tempo que Marcelo Rebelo de Sousa não assistia a uma segunda parte tão boa de Portugal. Foi o próprio Presidente da República que confessou não se lembrar da última vez que viu uma atuação tão positiva da seleção nacional nos últimos 45 minutos de um jogo. Não isso não bastou porque, às vezes, “é preciso sorte para se ser campeão”. Foi assim que Portugal se tornou campeão em 2016, disse o comentador desportivo presidencial: “Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui jogámos bem, mas não tivemos sorte”.

O dono do mais alto cargo do Estado português foi o primeiro a comentar a derrota da seleção nacional frente à Bélgica e a eliminação de Portugal do Euro 2020. Fê-lo ainda primeiro que o técnico Fernando Santos ou que os jogadores dentro de campo — e a partir de Cascais, não de Sevilha como estava previsto inicialmente. Por cá estará também para dar as boas-vindas de regresso à equipa: “Recebia-os mesmo que não tivessem jogado excecionalmente, mas jogaram”, apontou Marcelo: “Não foi a nossa noite, tenho pena”.

Marcelo Rebelo de Sousa partilhou ainda que ia telefonar a Fernando Santos para dizer ao técnico português que a seleção fez “um grande jogo” e que “todas as substituições foram bem feitas e no tempo certo”. Mas “a vida foi ingrata para Portugal”, terminou o Presidente da República, indo ao encontro do que o selecionador diria poucos minutos depois: “No futebol não há justiça nem injustiça, há quem marca e quem não marca”, resumiu o selecionador, revelando que os jogadores estavam “desiludidos e tristes, alguns a chorar”.

António Costa também deixou mais tarde elogios à seleção. Através do Twitter, o primeiro-ministro lamentou que a “luta e a entrega” não tenham sido suficientes para passar aos quartos de final, mas agradeceu à equipa e deixou elogios: “Os campeões perdem de pé”.

Os campeões perdem de pé. A luta e a entrega não foram suficientes para passar à fase seguinte mas voltaram a honrar as cores de #Portugal. Saúdo a @selecaoportugal por todo o empenho e dedicação. Estamos juntos. #euro2020 — António Costa (@antoniocostapm) June 27, 2021

A falta de “sorte” e “pontaria”

João Palhinha também acredita que “faltou a pontinha de sorte”: “Criámos mais, na segunda parte tivemos muito mais bola do que na primeira. A Bélgica na minha opinião teve a felicidade do jogo”, apontou, acrescentando: “Criámos mais oportunidades, tivemos infelicidade de não fazer o golo. Um remate na primeira parte da Bélgica e foi o que foi. Estamos muito desiludidos, muito tristes, não era este o objetivo. Vamos tristes para casa”, complementou.

O médio-defensivo reforçou que Portugal merecia mais a passagem aos quartos de final do que a Bélgica porque “soubemos defender quando tínhamos de defender”; e porque na segunda parte foi atrás do golo do empate, como era “previsível”. Desafiado a fazer um balanço do Euro, respondeu: “Temos de levantar a cabeça, ver o que podemos melhorar. Isto não representa aquilo que é o valor desta Seleção. Vamos tristes para casa, é com muita infelicidade que saímos daqui com este resultado”.

João Palhinha foi alvo de elogios por parte de Danilo Pereira, que na flash interview admitiu que a equipa não estava à espera de sair do Euro 2020 numa fase tão precoce do campeonato: “Tentámos ao máximo empatar este jogo na segunda parte, não fomos eficazes e tivemos azar nas bolas ao poste”. O médio afirmou que não ficou desiludido por não ter sido titular com a Bélgica: “Quem entrou fez o seu trabalho e o Palhinha jogou bem, quero dar-lhe os parabéns”.

Rúben Dias reiterou que “como é óbvio custa sair assim do Europeu, especialmente depois do jogo que Portugal fez, mas o futebol é isto mesmo”: “Independentemente do jogo, uma equipa ganha e outra tem de sair. A primeira parte foi equilibrada e na segunda parte dominámos por completo. A bola não quis entrar”, afirmou o defesa português.

Apesar do insucesso português frente aos belgas, o defesa central continua a acreditar que o apoio sentido pela equipa permite à seleção “ganhar a qualquer equipa”. Desta vez isso não bastou por causa de um “detalhe”: “Houve ocasiões de ambas as equipas na primeira parte, e eles chegam ao golo num lance que temos controlado. Foi um remate com efeito estranho e foi um detalhe que decidiu o jogo. Reagimos, tivemos várias ocasiões, mas não conseguimos”, acrescentou.