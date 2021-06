Luis Enrique, treinador da Espanha, disse a dada altura do Europeu que ia jogar com “Morata mais dez”, apesar da enorme onda de contestação em torno do avançado da Juventus. Até ameaças à família aconteceram perante as exibições do avançado. No entanto, esta segunda-feira, aconteceu uma espécie de redenção, com o avançado a fazer o 4-3, já no prolongamento, num complicadíssimo encontro frente à Croácia (5-3).

“Estive nove horas sem dormir antes do jogo com a Polónia. Recebi ameaças e insultos à minha família, até desejaram que os meus filhos morressem. Talvez não tenha feito o meu trabalho e entendo as críticas por não marcar, mas gostava que se colocassem no meu lugar e compreendessem. O que mais me magoa é o que dizem para a minha mulher e os meus filhos”, disse Alvaro Morata à rádio Cope, já depois da fase de grupos, onde apontou um golo frente à Polónia depois de voltar a ficar em branco com a Eslováquia.

Esta segunda-feira, o avançado espanhol fez um excelente jogo, coroado com um golo que deitou muito abaixo os croatas, que vinham de dois golos em cima do final do encontro, levando o jogo para prolongamento: cruzamento da direita, defesa croata a saltar fora de tempo, Morata a dominar no peito e a “fuzilar” Livakovic.

“Assobiam-me porque é o que ouvem. Eu dou tudo, dou a minha vida pela seleção. Se tivéssemos vencido 3-0 contra a Suécia, ou contra a Polónia, o estádio teria feito uma onda de apoio. Gostava que se colocassem na minha pele e imaginassem como é”, frisou. E os números ao longo de 120 minutos contra os croatas mostraram isso mesmo, com uma percentagem de acerto de passe bastante elevada, vários duelos ganhos, participação ativa em mais jogadas de golos e sofrendo um sem número de faltas da defesa dos croatas.

Se não houve onda de apoio, ela poderia ter existido, não só para Morata, como para espanhóis e croatas também. Que bela tarde de futebol proporcionaram. Mas até a cartolina “Morata, yo tampoco la meto“ que dois adeptos espanhóis tinham em Copenhaga mostrou duas coisas: 1) o avançado é uma referência desta equipa espanhola, no melhor ou no pior; 2) às vezes as perceções enganam e foi um dos melhores em campo.