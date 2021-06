O Congresso do PS vai mesmo ser adiado para meados de setembro, soube o Observador junto de fonte do Partido Socialista. Depois de já ter sido adiado devido à pandemia logo em 2020, o Congresso estava agora marcado para os dia 10 e 11 de julho, mas volta a ser adiado devido à evolução da situação epidemiológica do país. Ainda sem uma data concreta, o Congresso vai realizar-se sempre antes das autárquicas que têm três datas possíveis: 26 de setembro, 3 de outubro e 10 de outubro.

Já no último sábado o Observador tinha noticiado que o PS estava a ponderar adiar mais uma vez o Congresso, tendo em conta que o país não avançou no desconfinamento por estar na zona vermelha da matriz de risco.

O concelho de Lisboa, um dos com que tinha a previsão de mais presenças entre todos os 14 locais do país onde o Congresso ia decorrer, é neste momento um dos piores do país e recuou mesmo no plano de desconfinamento. Esta já não é a primeira vez que o Congresso do PS é adiado, uma vez que a primeira data prevista para a realização do Congresso era a 30 e 31 de maio de 2020, em Portimão.

A decisão pode não ser bem aceite pela muito minoritária oposição interna a António Costa. Um dia depois de o Observador noticiar que a direção do PS estava a ponderar adiar o Congresso, o dirigente socialista Daniel Adrião disse à Agência Lusa que “a direção do partido não tem competências estatutárias para o adiamento do congresso. Só quem pode decidir sobre essa matéria, depois de uma decisão da Comissão Organizadora do Congresso — que tem competência de natureza operacional para organização do congresso –, é a Comissão Nacional. A decisão política relativa a um adiamento tem de ser tomada pela Comissão Nacional do PS, e não pela Comissão Permanente ou pelo Secretariado Nacional”.