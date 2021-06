Pode parecer mentira mas não é muito arriscado dizer que há um recorde que Cristiano Ronaldo nunca irá bater. Mesmo sendo já, juntamente com o iraniano Ali Daei, o melhor marcador da história de seleções, os seus 109 golos ficam muito àquem dos 185 (!) remates certeiros da canadiana Christine Sinclair, ela sim, de entre futebolistas, a que mais golos tem. Existem, aliás, nove jogadoras com mais golos internacionais do que o capitão da seleção portuguesa.

Internacional pelo Canadá desde muito jovem, Christine Sinclair, atualmente com 38 anos, alcançou o estatuto de goleadora-mor do futebol mundial em janeiro de 2020, quando ultrapassou a também histórica norte-americana, mas já retirada dos relvados, Abby Wambach (184).

She's done it! ⚽️???? You're now looking at football's top international goalscorer of ALL TIME. ???? Give it up for @CanadaSoccerEN legend, @sincy12. ???????????? pic.twitter.com/pu8Z3gwzlK — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 29, 2020

Considerada, sem muitas surpresas, a melhor jogadora canadiana de futebol de todos os tempos, estreou-se na equipa principal da seleção do seu país com apenas 16 anos… no Algarve. Desde então já jogou 299 vezes pelo Canadá, sendo também, entre homens e mulheres, a atleta com mais internacionalizações.

A atleta, que alinha atualmente no Portland Thorns FC, da principal divisão dos EUA, começou a ganhar relevância no seu país no Mundial de juniores de 2002, realizado em Edmonton, no Canadá, com uma prestação fabulosa: fez dez golos, incluindo cinco num só jogo contra a Inglaterra, ganhando os prémios de melhor marcadora e MVP do torneio, com a sua equipa a ser derrotada apenas na final.

Apenas um ano depois, jogou no seu primeiro Campeonato do Mundo com a seleção principal, tendo já disputado cinco, quatro dos quais como capitã de equipa. Marcou em todos, fazendo parte de um conjunto de apenas duas jogadoras (com a brasileira Marta) a marcar em cinco mundiais. No entanto, a melhor participação foi “apenas” a ida aos quartos de final, em 2003.

Quatro vezes campeã da principal divisão dos EUA, Christine Sinclair, golo atrás de golo, construiu uma reputação ímpar na sua terra natal. Foi, inclusivamente, agraciada com uma Ordem do Canadá e eleita dois anos seguidos Atleta Feminina do Ano. Futebolista do Ano do seu país 14 vezes, tem ainda a honra de um centro desportivo e saúde na sua cidade, Burnaby, ter o seu nome.

Christine foi convocada para os Jogos Olímpicos deste ano, a realizar em Tóquio, o que significa que participará nas quartas olimpíadas. Aqui, o destaque vai para as duas medalhas de bronze que conseguiu, em 2012 nos Jogos londrinos, e em 2016 no Rio de Janeiro, tendo inclusivamente vencido o Brasil. De forma pouco surpreendente, a jogadora que alinha em posições mais adiantadas do terreno fez o golo da vitória contra as brasileiras.