A Rádio Observador está em direto da praça central do Centro Colombo, em Lisboa, numa emissão especial que pode ouvir aqui. Veja também a transmissão em vídeo de alguns momentos da emissão em que se assinala o segundo aniversário.

A primeira surpresa chega logo às 8h30, depois do Bom, Mau e Vilão. O comentador da SIC Luís Marques Mendes junta-se a José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Paulo Ferreira, para dar notas aos protagonistas da atualidade, no E o Vencedor é… O tema é a relação entre os políticos e o futebol.

Às 9h30 poderá ver E o Campeão é…, onde Júlio Magalhães, Gabriel Alves e Miguel Cordeiro analisam a derrota e eliminação da seleção portuguesa do Euro.

Após as notícias das 10h00, chega o Contra-Corrente aberto aos ouvintes (que só precisam de ligar 910024185 para se inscreverem). É sobre os inimigos da liberdade de expressão.

Depois do nosso programa de economia Tempestade Perfeita, às 11h00, com Paulo Ferreira, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros, chega o nosso programa semanal de desporto, o Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Aníbal Rebelo, Bruno Roseiro, Filomena Martins e Mariana Fernandes a entrevistarem Carlos Lopes, a menos de um mês do arranque dos Jogos Olímpicos.

Às 13h10, teremos uma edição especial do programa Conversas do fim do Mundo, sobre viagens e viajantes: João Miguel Santos entrevista o velejador Ricardo Diniz.

Entre as 15h00 e as 17h00, chegam o Nelson Ferreira, a Judite França e o humorista Tiago Dores. Às 16h30, no Cabeça de Cartaz, recebem o cantor Samuel Úria como convidado especial.

Na Tarde em Direto, às 19h00, teremos uma entrevista com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Segue-se uma edição especial conjunta das rubricas App da Vizinha e Aprender a Comer, com a jornalista Ana Pimentel e a nutricionista Mariana Chaves.

No fim da hora, nas Conversas de Fim de Tarde, a Ana Filipa Rosa e o Ricardo Conceição recebem o jornalista Rui Miguel Tovar.

A emissão especial em direto do Colombo prolonga-se até às 21h00 e termina com o Convidado Extra de João Paulo Sacadura, que estará à conversa com o alpinista João Garcia.