A ex-estrela irlandesa de futebol Roy Keane chamou “impostor” ao avançado João Félix por não ter concretizado nenhum golo no encontro de Portugal frente à Bélgica: “Aquele tipo é um impostor. Ele é um impostor. O país precisa dele, tem de marcar. Cem milhões [de libras]? Se eu fosse o Ronaldo, ia atrás dele no balneário. Chocante!”, disse o ex-jogador num comentário ao jogo que atirou Portugal para fora do Euro 2020.

O antigo médio, que atuou em equipas como o Manchester United e o Celtic Glasgow, também teceu críticas a Bruno Fernandes, que entrou na segunda parte sem conseguir fazer o empate: “Estavam a deixar-me doido. Fico muito irritado com isso, sobretudo porque são jogadores de qualidade. Ver jogadores destes a recuar e a falhar o alvo… ao menos acertem na baliza e testem o guarda-redes”, atirou.

Ambos os atletas entraram em campo aos 55 minutos para renderem João Moutinho e Bernardo Silva. Foi a primeira vez que Félix jogou no Euro 2020, mas o insucesso em chegar às redes belgas irritou Roy Keane: “Aqueles dois tipos chatearam-me à séria”, afirmou o antigo médio irlandês, referindo-se ao avançado do Atlético de Madrid e ao jogador do Manchester United.

João Félix foi vendido pelo Benfica ao Atlético de Madrid por cerca de 120 milhões de euros, a quarta transferência mais cara da história do futebol, a mais cara protagonizado por um adolescente e a mais valiosa realizada por um clube português. Bruno Fernandes está há dois anos no Manchester United e o valor de mercado está fixado nos 90 milhões de euros.