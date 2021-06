(em atualização)

A Rússia testou com sucesso o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental a partir do Cosmódromo de Plesetsk, no noroeste do país, a cerca de 800 quilómetro norte de Moscovo, de acordo com a agência de notícias TASS.

O lançamento aconteceu em meados de junho, tal como garantiu uma fonte na indústria de defesa nacional. “Em meados de junho, o mais recente míssil balístico desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia Térmica de Moscovo foi testado com sucesso.”

O teste faz parte do esforço de atualização dos armamentos estratégicos da Rússia.