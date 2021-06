Uma iniciativa

A Diniz & Cruz é uma empresa da Grande Lisboa que fabrica vestuário para homem que emprega 150 pessoas. Em 2020, no primeiro confinamento, fechou durante duas semanas. Com o encerramento forçado do comércio e o abrandamento do consumo global, retomou a actividade mas a um nível mais baixo. Um ano depois, regressámos à empresa. O negócio está a recuperar mas ainda está longe dos níveis pré-covid.

Veja em cima o primeiro episódio da série “Rostos da Crise”.

Este vídeo faz parte de uma série chamada “Pandemia em Números”, onde se analisa a economia portuguesa na sequência da Covid-19. Trata-se de uma parceria entre o Observador, a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Pordata.