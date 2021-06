As duas pinturas de Picasso e Mondrian roubadas da Galeria Nacional de Arte da Grécia em 2012 foram recuperadas na segunda-feira pela polícia grega que deteve também um suspeito do crime, um homem de 49 anos.

Os quadros do século XX “Head of a Woman” (“Cabeça de uma Mulher”) e do “Stammer Windmill” (“Moinho”) estavam escondidas num desfiladeiro na região rural de Ketarea, a cerca de 45 quilómetros a sudeste de Atenas, de acordo com a agência fotográfica EPA.

Foi há quase nove anos e meio que estas duas obras de arte, e ainda um esboço de Guglielmo Caccia, foram roubadas do mais importante museu de história da arte da Grécia durante a madrugada. Os criminosos brincaram várias vezes com uma porta que tinham destrancado para disparar o alarme sem entrar no edifício, enganando assim a vigilância do guarda, que depois explicou à polícia ter perseguido um dos ladrões — este acabando por deixar cair, durante a fuga, a que seria a quarta pintura roubada: “Landscape” (“Paisagem”), também de Mondrian.

O roubo acabou por explorar a vigilância insuficiente do edifício localizado no centro da capital. A intrusão, na qual dois homens são suspeitos de terem retirado as obras dos quadros, durou apenas sete minutos. Posteriormente, um relatório das autoridades determinou que a segurança da galeria não tinha sido renovada desde 2000, várias áreas do museu estavam fora do alcance das câmaras de segurança e os alarmes estavam com defeito.

O quadro “Head of a Woman” foi doado por Pabo Picasso à Grécia em 1949 em homenagem ao povo deste país pela sua resistência às forças de ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. A pintura traz no verso as palavras francesas escritas à mão “Para o povo grego homenagem de Picasso”. O busto feminino cubista pintado pelo reconhecido pintor espanhol data de 1939.

Já a pintura a óleo do famoso artista holandês Piet Mondrian é datada de 1905. “Stammer Windmill” representa um moinho de vento à beira-rio.

Notícia atualizada às 12h35