Boletim DGS. Desde 19 de fevereiro que não havia tantos novos casos em Portugal

Lisboa e Vale do Tejo com cinco das seis mortes e 55,3% dos novos casos

Lisboa e Vale do Tejo voltou a confirmar a maioria dos novos casos de Covid-19 e dos óbitos. Segundo o boletim da DGS, foi nessa região que ocorreram 55,3% do total de novos casos e cinco das seis mortes. O outro óbito aconteceu no Norte do país, que teve 20,7% dos casos.

O Algarve aparece em terceiro lugar, com 10,3%, seguido do Centro (8,7%). O Alentejo registou apenas 1,8% dos novos casos, número que é inferior ao dos Açores (2,7%). Os restantes 0,63% ocorreram na Madeira.