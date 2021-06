Pode parecer estranho, mas a vitória da Inglaterra esta terça-feira, frente à Alemanha, foi apenas a segunda dos ingleses em jogos pós fase de grupos de um Europeu. É a “casa” do futebol, onde os adeptos esperam novamente por títulos, mas foi mesmo apenas em Inglaterra que a coisa correu (mais ou menos) bem.

Foi em 1996, precisamente no Europeu disputado em Inglaterra. Sim, aquele em que Portugal foi eliminado com uma “chapelada” de Karel Poborsky nos quartos depois de fazer sete pontos em três jogos da fase de grupos.

Continuando. A Inglaterra, nessa competição, até arrancou a fase de grupos com um empate (1-1) frente à Suíça do português Artur Jorge, para depois vencer a rival Escócia, por 2-0. No entanto, a exibição de ouro estava guardada para o terceiro e último jogo dos grupos, com um 4-1 aos Países Baixos, com golos de Alan Shearer e Teddy Sheringham (ambos bisaram).

Seguiram-se nos quartos de final a Espanha, que só caiu nos penáltis, por 4-2, na tal, até hoje, única vitória dos ingleses a seguir aos grupos – ou seja, a de 2021 foi a primeira no final dos 90 minutos.

Nas meias-finais apareceu… a Alemanha, e o jogo foi para penáltis, após um golo para cada lado (golos de Shearer e Kuntz). Aí, falhou o penálti decisivo um tal de Gareth Southgate, que hoje comandou os Three Lions a uma vitória limpinha sobre os alemães. É caso para dizer que da única vez que correu bem, acabou mal.

