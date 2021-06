"Desde o dia em que nasci, só adorei e apoiei a minha irmã". Jamie Lynn Spears reage às revelações de Britney

Querendo distanciar-se destas declarações, sobretudo depois de Britney admitir querer processar a família, Jamie Lynn assegurou que paga as próprias contas desde os 10 anos. “Não que eu deva [alguma coisa] ao público, porque a minha irmã sabe que a amo e apoio… Eu não sou a minha família. Sou a minha própria pessoa. E estou a falar por mim.” Em agosto do ano passado, era notícia que Jamie Lynn entrou com um pedido no tribunal para que os ativos da cantora fossem transferidos para um fundo da qual é a beneficiária. Segundo o Los Angeles Times, o processo deu entrada depois de a tutela dos bens de Britney por parte do pai, Jamie Spears, ter sido prolongada até 2021.

“Não me interessa se ela quer fugir para uma floresta tropical, ter um bilião de bebés no meio do nada, ou se quer voltar e dominar o mundo”, continuou Jamie, deixando claro que está “orgulhosa” da Britney. “Esta situação não me afeta de forma alguma, porque sou apenas a irmã dela que só está preocupada com a sua felicidade.”

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021