O mais recente relatório produzido pela EY, anteriormente conhecida como Ernst & Young, antecipa que a venda de veículos eléctricos na Europa vai superar todos as outras alternativas de propulsão já em 2028, fruto das políticas adoptadas, com regulamentações antipoluição cada vez mais rígidas, mas resultado também da mudança de mentalidade dos próprios consumidores, cada vez menos interessados em adquirir um veículo novo a gasolina ou a gasóleo.

Segundo a consultora, cinco anos depois de a venda de veículos eléctricos superar os ICE (veículos equipados com motor de combustão interna) na Europa, acontecerá o mesmo na China (2033) e, três anos depois, nos Estados Unidos da América (2036). A previsão é que a Europa deve liderar os volumes de vendas de carros eléctricos até 2031, mas daí em diante, de 2032 a 2050, será a China a reclamar essa posição.

De acordo com a EY, no horizonte de pouco mais de uma década, em 2033, as vendas combinadas de veículos eléctricos nestes três mercados já serão superiores a todas as outras motorizações (diesel, gasolina e híbridos). Em 2045, prevê a consultora, a comercialização de carros convencionais deverá representar menos de 1% do total de vendas.

A sustentar esta antevisão, a EY ancora-se na regulamentação e no esquema de incentivos definidos pelos diferentes governos. Joe Biden, por exemplo, teve como uma das suas bandeiras de campanha a mudança para meios de transporte mais amigos do ambiente, com a nova administração dos EUA a garantir não só que o apoio para a aquisição de veículos eléctricos é para manter, como também haverá dinheiro para reforçar a infra-estrutura de carregamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por outro lado, a China também continua a estimular a mobilidade eléctrica e, em reflexo disso, a gama de modelos desse tipo não pára de crescer no maior mercado do mundo. Já na Europa são cada vez mais os fabricantes de automóveis que colocam um prazo de validade nos motores de combustão (Volvo, Jaguar ou Audi, por exemplo) e os que ainda não o fizeram estão manifestamente preocupados com a entrada em vigor da nova norma Euro 7. Para além disso, o Reino Unido vai acabar com a venda de carros com motor térmico já em 2030 e a potencial sucessora de Angela Merkell, Annalena Baerbock, já avisou a associação que representa a poderosa indústria automóvel alemã, a VDA, que “não há futuro” para os automóveis com motor de combustão interna.

Desta conjugação de factores fica-se com a ideia de que que as previsões da EY parecem não pecar por excessivo optimismo. Contudo, pode não ser bem assim. Comparativamente, a organização não-governamental Transport & Environment (T&E), que é parte interessada na promoção dos veículos eléctricos, traça um quadro para a Europa que é menos célere do que o da EY.

As principais conclusões do último estudo da T&E em 10 gráficos 10 fotos

Estima a associação ambientalista que a produção de veículos eléctricos a bateria (BEV) na Europa salte de 7,4% para 24,2% em 2025, o que corresponderá a 3,3 milhões de unidades, mas só em 2030 é que a T&E prevê que as vendas de BEV vão superar as de ICE, com uma quota de 50,2% do mercado, o equivalente a 6,7 milhões. Ou seja, dois anos depois do que prevê a EY. A antevisão mais conservadora da T&E decorre de um certo desvio entre aquilo que os fabricantes prometem e aquilo que os seus planos revelam. A Ford é apontada como exemplo disso, pois anunciou que até 2030 seria uma marca exclusivamente eléctrica na Europa, promessa que se advinha difícil de cumprir quando as “previsões sugerem que, em 2025, terá apenas 13% de BEV”, deixando os restantes 87% para a segunda metade da década.

Caso distinto é o da Toyota, que sistematicamente procura passar a mensagem que “ainda é muito cedo” para mudar para os carros eléctricos. A T&E critica o facto de o maior construtor do mundo “não ter definido ainda nenhuma meta para 2030” e não tencionar produzir mais que 10% de BEV em 2025, mantendo-se concentrada nos híbridos – tecnologia que os ambientalistas acusam de ser “poluente”, mas que ainda deverá representar 44% na Europa a 27, em 2030, segundo a análise da T&E.