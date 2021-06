A 30.ª edição da Feira do Livro de Braga, que vai decorrer de 9 a 25 de julho, marca o regresso do certame ao formato presencial, num evento que, por segurança sanitária, acontecerá no Altice Forum, foi esta terça-feira anunciado.

De entrada gratuita, o evento contará com o envolvimento de mais de 160 autores e criadores e 21 livreiros, alfarrabistas e editoras. Com o “Lado B” da cultura a servir de mote para a edição 2021, são quatro as personalidades da história e da cultura de Braga que inspiram o programa, designadamente Sebastião Alba, António Variações, Maria Ondina Braga e Mestre José Veiga.

Segundo a vereadora da Cultura na Câmara de Braga, Lídia Dias, “a invocação destas figuras relacionadas com a cultura bracarense servirá de ponto de partida para o encontro de públicos diferenciados, mas importantes para a feira”.

Dulce Maria Cardoso, Pedro Chagas Freitas, Samuel Úria e João Melo são alguns dos nomes que figuram no programa da edição 2021, que conjugará entrevistas, debates, tertúlias e apresentações de livros com espetáculos musicais e a criação de um painel de azulejos coletivo, a cargo de 14 mulheres. O certame contará também com a implementação de silent events, permitindo que o público acompanhe os eventos inseridos na programação do Município de Braga, do dst group e da zet gallery.

A implementação deste conceito de eventos irá conduzir o espectador por uma experiência imersiva, sem poluição sonora e com menos distrações, dando a possibilidade de o público se concentrar no que está a decorrer nos palcos da Feira do Livro de Braga”, refere um comunicado do município.

Num ano particularmente complicado, por causa da pandemia, a organização quis garantir que expositores não tivessem nenhum custo com a afetação dos espaços no certame. Os livreiros e alfarrabistas voltarão a ter lojas online, assumindo a InvestBraga e o município o custo das taxas e dos portes de envio das encomendas.

A par da programação realizada presencialmente, a Feira do Livro contará com a transmissão, através dos seus canais digitais, de um conjunto de eventos integrados no certame. Este ano, a feira passou do centro histórico para o Altice Forum, para permitir a implementação de todas as normas de prevenção contra a Covid-19.

O objetivo, disse a vereadora da Cultura, é “oferecer conforto e segurança, quer para os expositores, quer para o público, num desafio a que as pessoas visitem a feira e se apropriem da cultura em segurança“. Inserida na programação da Feira do Livro de Braga, a zet gallery irá criar, com o apoio de 14 artistas, um painel de azulejos coletivo, que ficará no exterior do Altice Forum Braga. A iniciativa integra um ciclo de programação em que a zet gallery pretende afirmar a criação artística no feminino.

Diariamente, uma das criadoras estará no local a trabalhar numa parte do painel, apresentando o desenvolvimento dos trabalhos ao longo da semana e, em cada domingo, serão dinamizadas tertúlias que permitirão abordar os contextos e os processos criativos.

O mural será colocado no exterior do Altice Forum Braga, do lado do parque de estacionamento, sendo inaugurado no último dia da Feira do Livro e oferecido à cidade de Braga.