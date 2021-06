Lado a lado com Didier Deschamps, atual selecionador francês. Assim jogou Patrick Vieira várias competições apesar dos sete anos de diferença, nos quais venceu um Mundial (1998) e um Europeu (2000). Agora, depois da eliminação dos bleus frente à Suíça (nas grandes penalidades), na passada segunda-feira, nos oitavos de final do Euro 2020, não se conteve nas críticas à equipa – e ao antigo companheiro de equipa.

O ex-capitão do Arsenal, que vai assumir a partir deste verão o comando técnico do Crystal Palace, criticou a atitude da seleção francesa, campeã do mundo em título e vice-campeã da Europa, elogiando também o que a equipa suíça fez e o mérito que teve na passagem à fase seguinte da competição.

“Estou muito dececionado com a atitude que mostrámos dentro de campo. Foi uma seleção francesa pobre, sem qualquer tipo de união e de espírito. Não jogámos em equipa e não merecíamos passar à fase seguinte”, afirmou Vieira na ITV.

O antigo craque num meio-campo de luxo que tinha ainda, e além de Deschamps, Petit e Zidane, e que como treinador passou antes pelo New York City e pelo Nice, destacou ainda que, mesmo que por vezes a equipa tenha jogado bem, “devido à qualidade individual dos jogadores que fazem a diferença”, coletivamente esteve “muito atrás dos suíços”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não dominámos o jogo. Perdemo-nos por completo na primeira parte e melhorámos na segunda com Benzema, Mbappé e Griezmann”, frisou ainda. No entanto, não foi suficiente.

Sobre a Suíça, Patrick Vieira, que teve ainda passagens por clubes como Juventus, Inter e Manchester City, deixou-lhes elogios pela “força mental”. “Mantiveram-se fiéis ao seu estilo. Esta noite temos de dar crédito à equipa da Suíça, porque acredito firmemente que a melhor equipa ganhou“, disse ainda.