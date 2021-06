Em atualização

A Polícia Judiciária e o Ministério Público avançaram esta terça-feira com a detenção do empresário madeirense Joe Berardo, por suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais, avançou a TVI e confirmou o Observador. Berardo será um dos alvos de uma mega-operação que está em curso, tendo também terá sido detido o seu advogado, André Luiz Gomes, apurou o Observador.

Os domicílios e os escritórios de Joe Berardo e de André Luiz Gomes estão a ser alvo de buscas judiciais desde o início do dia.

As detenções foram realizadas no âmbito do inquérito à Caixa Geral de Depósitos, onde se investiga alegadas irregularidades na gestão e na concessão de crédito a diversos grupos empresariais. Ao que o Observador apurou, os alegados crimes que levaram à detenção de Berardo e de André Luiz Gomes dizem respeito precisamente à concessão de créditos ao grupo empresarial e a uma fundação liderada pelo empresário madeirense. Está em causa mais concretamente um alegado esquema de burla que terá levado a avultados prejuízos para os interesses da CGD através de dissipação de património por parte do empresário madeirense.

Estão em causa quatro operações de créditos, num total de 439 milhões de euros, que terão levado a elevados prejuízos para a CGD, sendo que esses prejuízos foram uma das causas da operação de recapitalização do banco público. Ou seja, além da Caixa, também o Estado terá sido prejudicado — e esse é um elemento central para os investigadores, ao que o Observador apurou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O comunicado emitido entretanto pela Polícia Judiciária, que está a coadjuvar o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, refere ainda os prejuízos do grupo empresarial de Joe Berardo (que não é identificado no comunicado) também atingiram o “Novo Banco e o BCP”. No total dos três bancos (Caixa, Novo Banco e BCP), o prejuízo é de “mil milhões de euros” à CGD, ao NB e ao BCP, tendo sido identificados atos passiveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património.

Ao que o Observador apurou, isto significa que os prejuízos alegadamente provovados a bancos privados como o Novo Banco e o BCP também estarão a ser investigados.

O comunicado do DCIAP e da PJ

“No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal estão em curso cerca de meia centena de buscas, sendo 20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção”, pode ler-se em comunicado do DCIAP que não refere especificamente o nome de Joe Berardo.

Estas diligências decorrem em vários locais do país, nomeadamente, em Lisboa, Funchal e Sesimbra”, acrescenta o comunicado.

As diligências estão ser executadas pela Polícia Judiciária, com a intervenção de 138 elementos desta força policial, acompanhados de 9 magistrados do Ministério Público, 7 Juízes de Instrução Criminal e 27 inspetores da Autoridade Tributária, a maioria dos quais foram alocados apenas para a concretização desta operação, não tendo a equipa de investigação do processo esta composição.

Num outro comunicado, da PJ, a polícia confirma que “através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e com apoio de outras unidades, em inquérito a correr termos no DCIAP, desencadeou no dia de hoje, em Lisboa, Funchal e Sesimbra, uma operação no âmbito de investigação, em curso, pela suspeita da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento”.

Esta operação envolveu 180 profissionais, 138 da PJ, 26 da AT,9 do MP e 7 JIC. Foram efetuadas 51 buscas, sendo, 22 buscas domiciliárias, 25 buscas não domiciliárias, 3 buscas em instituição bancária e 1 busca em escritório de advogado”.

Esta foi uma “investigação iniciada em 2016 [que] identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar a prática de crime”.

A operação da PJ incidiu sobretudo num grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros. Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar.”

“Atualmente este grupo económico causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao NB e ao BCP, tendo sido identificados atos passiveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património”, termina a PJ.