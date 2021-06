Há quatro anos, quando foram realizadas as últimas eleições autárquicas, houve 31 câmaras municipais que mantiveram os partidos de sempre. A maioria são câmaras pequenas, mas há algumas na Área Metropolitana de Lisboa, como Odivelas ou Palmela, refere o Público na edição desta terça-feira.

A primeira tem desde sempre um autarca do PS e a segunda da CDU. O PS é, juntamente com o PSD, o partido que mais autarquias mantém (11 cada um). Já a CDU conseguiu manter nove autarquias nas eleições de 2017.

No caso do PS, as câmaras são: Alenquer, Campo Maior, Cartaxo, Condeixa-a-Nova, Gavião, Lourinhã, Odivelas, Olhão, Portimão, Reguengos de Monsaraz e Torres Vedras. E no PSD: Arcos de Valdevez, Boticas, Calheta, Câmara de Lobos, Ferreira do Zêzere, Mação, Oleiros, Penedono, Penela, Santa Maria da Feira e Valpaços. A CDU foi capaz de manter Arraiolos, Avis, Montemor-o-Novo, Moita, Mora, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal e Serpa.

O número é inferior ao registado em 2013, quando havia 40 autarquias que nunca tinham mudado de mãos desde 1976 ou desde a sua criação em 2001, contabilizou o Público. Uma das câmaras que em 2017 mudou de mãos ao fim de várias décadas foi Almada. A autarquia, que sempre tinha sido da CDU, passou para o PS com a vitória de Inês de Medeiros.