São os números mais recentes da Direção Geral de Saúde. Em Portugal, nesta segunda-feira, havia 128 surtos ativos de Covid-19 em escolas públicas e privadas, número que engloba também instituições de ensino superior, creches e demais equipamentos sociais.

A DGS não detalha em que regiões acontecem cada um dos surtos em comunidades educativas, mas a maioria dos surtos ativos no Continente são na região de Lisboa e Vale do Tejo (225 de 323).

No total eram 569 casos ativos “acumulados nesses surtos ativos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados”, esclarece a DGS em resposta a uma pergunta do Observador. Em relação aos valores da semana passada, há menos 97 casos em surtos em escolas.

“Trata-se de um número significativamente inferior ao início do ano, ou seja, no período em que as atividades letivas presenciais ainda decorriam, em que se chegaram a registar 190 surtos”, refere a DGS em comunicado.

Para além das escolas, há quatro surtos em lares de idosos, com 51 casos ativos, parte dos quais já estarão igualmente recuperados. Também neste setor a redução do número de surtos tem sido significativa, aponta a DGS. “Em fevereiro, Portugal registou o maior número de surtos ativos em lares de idosos: 405. A diminuição drástica neste contexto demonstra a importância que a vacinação tem tido no controlo da pandemia e na proteção da população mais vulnerável.”

Há ainda um surto numa instituição de saúde, com dois casos confirmados.

A nível nacional, Portugal registava esta segunda-feira 323 surtos ativos em Portugal continental, a maioria deles na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em fevereiro de 2021, o país chegou a ter 921 surtos ativos.

A distribuição por ARS destes surtos ativos era a seguinte: