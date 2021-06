São as duas regiões do país que mais geram preocupação devido ao aumento de casos de SARS-CoV-2 e são também as duas regiões mais atrasadas no processo de vacinação completa. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, 28% da população já recebeu as duas doses contra a Covid-19, enquanto no Algarve há 29% da população totalmente vacinada contra a doença causada pelo SARS-CoV-2, revela o relatório semanal da evolução do programa de vacinação contra a Covid-19 divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

O mesmo documento dá conta de que, neste momento, mais de metade da população portuguesa (52%) já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, são já 32% os portugueses que já estão totalmente vacinados, números superiores aos que se registam em Lisboa e Vale do Tejo (onde há restrições nas entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana) e no Algarve (onde várias escolas foram encerradas devido a surtos).

Em Portugal, já foi administrada a primeira dose da vacina a 5.335.683 pessoas, o que equivale estando ainda 3.295.132 pessoas totalmente vacinadas.

Com este balanço, Portugal é o 13º país da União Europeia com maior percentagem da população completamente vacinada, numa lista encabeçada por Malta.

Quanto aos vacinados com apenas uma dose, Portugal ocupa o 10º lugar na comparação com os restantes países da UE, segundo os números do Our World in Data.



A vacinação completa está mais avançada no Alentejo (37%), seguindo-se o Centro (35%), Madeira (35%), Norte (34%) e Açores (32%). Quanto a primeiras doses administradas, Alentejo e Centro, com 57% e 56%, respetivamente, também estão à frente na lista, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo e Algarve (ambas com 51%), Norte e Madeira (ambos com 50%) e Açores (48%).

De realçar que o Norte é a região que administrou mais vacinas (2.900.309), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (2.827 417).

2.676 pessoas com 17 ou menos anos já tomaram uma dose

No que diz respeito aos grupos etários, esta semana verificou-se um aumento substancial na vacinação no grupo entre os 50 e os 64 anos, estando já totalmente inoculadas 51% das pessoas nesta faixa etária, quando há uma semana eram 43%. A primeira dose da vacina já foi administrada a 85% das pessoas nesta faixa etária, um aumento de 12 pontos em relação à semana anterior.

Outro grupo onde se verificou um aumento significativo no que diz respeito à toma da primeira dose foi nas pessoas com idades entre os 25 e os 49 anos, onde 35% (há uma semana eram 26%) já tomou a primeira dose. Na vacinação completa, houve apenas um aumento de um ponto — são agora 14%.

Na faixa etária das pessoas com mais de 80 anos, 98% já recebeu primeira dose e 93% concluiu a vacinação (os mesmos números da semana anterior), enquanto no grupo entre os 65 e os 79 anos a primeira dose foi administrada a 98% da população e 64% já está totalmente vacinada.

Nas pessoas entre os 18 e os 24 anos há 6% de pessoas vacinadas com uma dose da vacina e 5% com a vacinação concluída. De realçar que 2.676 pessoas com 17 ou menos anos já tomaram uma dose e 1.069 já receberam as duas doses.

Até ao momento, Portugal recebeu 9.519.240 doses da vacina, das quais já administrou 8.357.319.