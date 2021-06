Lorene Bazolo bateu esta terça-feira o recorde nacional dos 100 metros e obteve mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, com a marca de 11,15 segundos, durante a II Copa Ibérica de atletismo, integrada no meeting de Playas de Castellón.

A velocista do Sporting retirou dois centésimos ao seu próprio recorde nacional (11,17), fixado em Salamanca, Espanha, em 5 de junho deste ano. Portugal passa a ter quatro atletas já selecionados e outros nove com mínimos olímpicos, no último dia de obtenção de marcas para Tóquio2020, além de mais quatro dentro da quota de repescagem por ranking, que vai ser divulgada quinta-feira.

João Vieira (50 km marcha), Salomé Rocha, Catarina Ribeiro e Sara Moreira (maratona) são os atletas já selecionados. Obtiveram mínimos Pedro Pichardo, Patrícia Mamona e Evelise Veiga (triplo), Francisco Belo e Auriol Dongmo (peso), Liliana Cá (disco), Cátia Azevedo (400 metros), Ana Cabecinha (20 km marcha) e Lorene Bazolo (100 metros).

Dentro da quota de repescagem estão Nelson Évora e Tiago Pereira (triplo), Marta Pen (1.500 metros) e Irina Rodrigues (disco), além de João Vieira nos 20 km marcha.