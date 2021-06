Dizia-se que era o “grupo da morte”. E até se dizia que era aquele grupo de onde podiam sair três candidatos ao título. E mais: a hipótese de a Hungria fazer pontos era completamente impossível. Afinal, foi tudo ao contrário: os magiares conseguiram dois empates, o líder não foi além dos cinco pontos e, depois disso, todos acabaram por eliminados nos oitavos. Primeiro foi Portugal, a perder diante da Bélgica por 1-0; a seguir foi a França, que caiu nas grandes penalidades frente à Suíça depois do empate a três no final do prolongamento; por fim foi a Alemanha, que saiu derrotada na visita a Wembley para defrontar a Inglaterra (2-0).

Foi, literamente, o “grupo da morte”. Mas foi também o grupo que caiu na mais emocionante fase a eliminar do Europeu, que estreou da melhor forma os oitavos de final (antes, com 16 equipas, esse momento não existia) com 29 golos em oito jogos, quatro prolongamentos, um desempate por grandes penalidades e grandes encontros de futebol que terão agora continuidade nos quartos da competição, marcados para sexta-feira e sábado.

O quadro de todos os resultados dos oitavos de final foram os seguintes:

Bélgica-Portugal, 1-0

Itália-Áustria, 2-1 (a.p.)

França-Suíça, 3-3 (4-5, g.p.)

Croácia-Espanha, 3-5 (a.p.)

Suécia-Ucrânia, 1-2 (a.p.)

Inglaterra-Alemanha, 2-0

Países Baixos-Rep. Checa, 0-2

País de Gales-Dinamarca, 0-4

O quadro de todos os jogos dos quartos de final são os seguintes:

Jogo 1: Suíça-Espanha (São Petersburgo, sexta-feira, dia 2 às 17h, SportTV1)

Jogo 2: Bélgica-Itália (Munique, sexta-feira dia 2 às 20h, RTP e SportTV1)

Jogo 3: Rep. Checa-Dinamarca (Baku, sábado dia 3 às 17h, SportTV1)

Jogo 4: Ucrânia-Inglaterra (Roma, sábado dia 3 às 20h, SportTV1)

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nota: a TVI vai transmitir duas partidas dos quartos e a SIC o outro jogo

O quadro de todos os jogos das meias-finais são os seguintes:

Jogo 5: vencedor do jogo 2-vencedor do jogo 1 (Londres, dia 6 às 20h, TVI e SportTV1)

Jogo 6: vencedor do jogo 4-vencedor do jogo 3 (Londres, dia 7 às 20h, RTP e SportTV1)

Nota: a final do Campeonato da Europa, a 11 de julho em Londres (20h), será na RTP e na SportTV1.