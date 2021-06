O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz, que apitou o jogo entre Portugal e França da semana passada, não vai arbitrar mais nenhum jogo do Euro 2020. A notícia é avançada pelo jornal Marca, que considera que a UEFA terá optado pelo afastamento de Lahoz devido a um penálti mal assinalado a favor da seleção francesa no jogo contra a equipa treinada por Fernando Santos.

O lance em causa diz respeito deu-se perto do final da primeira parte do jogo, quando o atacante francês Kylian Mbappé caiu na grande grande área após contacto com o defesa português Nélson Semedo. Na conversão do penálti, Karim Benzema marcou o 1-1, tendo o jogo terminado com um a empate a dois golos, o que permitiu às duas seleções — entretanto afastadas do torneio — passarem para fase seguinte.

No jogo entre Portugal e França, Antonio Mateu Lahoz assinalou três penáltis, dois a favor de Portugal (ambos convertidos por Cristiano Ronaldo) e um a favor da equipa francesa, tendo este lance gerado grandes críticas por parte do selecionador Fernando Santos. Na altura, em declarações à Rádio Observador, o árbitro Pedro Henriques considerou que o penálti assinalado pelo árbitro espanhol foi “muito forçado”, uma vez que o lateral português estava a “proteger a sua posição”, não existindo motivos para assinalar uma infração.

Este “erro grave”, segundo a avaliação de Pedro Henriques, terá acabado por ditar o fim da participação de Antonio Mateu Lahoz no Euro 2020, sendo que estava previsto que o árbitro espanhol apitasse mais jogos. Acresce que Lahoz foi o único árbitro a apitar três jogos na fase de grupos da competição (além do Portugal-França, apitou o Bélgica contra Rússia e o Inglaterra contra Escócia, ambos com boa avaliação, segundo o jornal Marca).

O jornal espanhol, de resto, considera a decisão da UEFA injusta, considerando que Antonio Mateu Lahoz foi um dos melhores árbitros da última temporada, tendo mesmo apitado o jogo da final da Liga dos Campeões, que se realizou no Estádio do Dragão, no Porto, entre Chelsea e Manchester City, que terminou com a vitória da equipa londrina por 1-0.