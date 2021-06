Ouvimos constantemente falar dos “pais da Europa”, mas mais raramente das mães, o que levou um trio de investigadoras a dedicarem um dicionário às mulheres que construíram, também elas, o projeto europeu.

O dicionário “As Mulheres e a Unidade Europeia”, esta terça-feira lançado na Assembleia da República, é o ato “simbólico” quase final da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que termina na quarta-feira. Assim o descreveu Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, na cerimónia de lançamento da obra, recordando que “a igualdade de género foi um dos temas fundamentais” da presidência portuguesa. “Infelizmente, vemos andar para trás alguma das conquistas que as mulheres conseguiram alcançar ao longo das últimas décadas”, reconheceu, alertando para os “passos atrás” e “as reticências de alguns países”.

Escrito por homens e por mulheres, o dicionário “As Mulheres e a Unidade Europeia”, coordenado por Isabel Baltazar, Alice Cunha e Isabel Lousada, pretendeu dar visibilidade às mulheres na construção da Europa. “Onde estavam as mulheres durante o processo da unificação europeia?” foi o mote para a obra.

A Europa “tem pais, mas também tem mães”, constataram as autoras. “Conhecemos tão bem os primeiros, mas quase desapareceram as segundas, porque, existindo, não tiveram visibilidade”, assinalou Isabel Baltazar. Com o dicionário, as autoras quiseram “reabilitar a memória delas”, muitas vezes desconhecidas.

Edite Estrela, vice-presidente da Assembleia da República, que presidiu à cerimónia, considerou que a obra veio “preencher uma lacuna” e “reparar uma injustiça de gerações”.

Os pais fundadores do projeto europeu são conhecidos (…), estão gravados na pedra, consagrados em livros, documentários e filmes, deram nomes a ruas, edifícios e salas, são estudados em universidades… (…) E as mães fundadoras da Europa?”, questionou.

“Só eles constam das fotografias, só eles assinam os documentos”, concordou Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, presente no evento em representação da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Acompanhando o alerta para “os retrocessos” em matéria de igualdade de género, Sandra Ribeiro acrescentou “o impacto da pandemia nas mulheres”.

Edite Estrela notou que faltam “figuras da atualidade” no dicionário — por exemplo “Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, a quem a Europa já muito deve” — e Ana Paula Zacarias aproveitou a deixa para lançar “um repto” às autoras para que ponham mãos à obra para um segundo volume, dedicado às mulheres contemporâneas que fazem a construção da Europa.

“Uma obra nunca está feita, temos de prossegui-la”, comprometeram-se as autoras.