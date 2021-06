(Em atualização)

A dirigente do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua afirmou esta terça-feira esperar que seja feita justiça em relação a devedores aos bancos como Joe Berardo “expostos nas comissões de inquérito” que cometeram ações “muitas delas de caráter fraudulento”. Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, também diz esperar que seja feita a “devida investigação” e o “apuramento da verdade e da responsabilidade”. E o Chega “faz votos” para que o processo seja “célere e eficaz” porque “a impunidade não pode reinar em Portugal”, nem “as constantes artimanhas para esconder património”.

Mariana Mortágua reagiu ao início da tarde à notícia da detenção do empresário Joe Berardo, sobre a qual foi questionada durante uma conferência de imprensa, na sede do BE, em Lisboa, para apresentar um projeto de lei sobre moratórias bancárias.

“José Berardo foi à comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos (CGD) gabar-se de ser intocável e gabar-se de ter conseguido encontrar um truque — que foi descoberto e exposto ao país nessa comissão de inquérito –, uma fraude para esconder uma coleção de arte do Novo Banco e da CGD, de forma a que essa dívida não pudesse ser cobrada”, começou por responder a deputada e dirigente do BE.

Mariana Mortágua referiu que, “depois desse truque, houve muitos outros devedores que foram às comissões de inquérito, ou melhor, foram expostos nas comissões de inquérito truques muito parecidos para não pagar o que devem aos bancos” e que hoje sabe-se “o nome de alguns desses devedores”. .

“E tudo o que eu espero e tudo o que eu desejo é que seja feita justiça relativamente a esse tipo de ações, muitas delas de caráter fraudulento, que foram levadas a cabo para estes devedores não pagarem as suas dívidas aos bancos, com prejuízos para todos os contribuintes e para todos os portugueses”, afirmou.

“Portanto, tudo aquilo que tenha a ver e que seja o funcionamento da justiça é óbvio que eu só posso ver com bons olhos, deixando a justiça trabalhar da forma que é entender que é relevante e que é importante”, acrescentou a deputada.

Ao apresentar o projeto de lei do BE sobre moratórias bancárias, Mariana Mortágua observou que há “muitos exemplos de reestruturações bancárias que foram favores dos bancos a grandes clientes bancários”, que “não protegeram os bancos e não protegeram o país”. “O que o Bloco propõe é, desta vez, um regime justo, concreto, que cria balizas para que as pessoas e as famílias em dificuldade possam proteger a sua habitação com o fim das moratórias”, contrapôs.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, salientou que uma “detenção não significa condenação”, mas pede que seja apurada a “verdade” e a “responsabilidade”. “Tendo em conta o facto, creio que se espera que haja a devida investigação, apuramento da verdade e apuramento da responsabilidade“, disse, esta terça-feira.

Em comunicado, o Chega diz esperar que o processo “não se arraste, à semelhança de outros, nos tribunais e nas instituições judiciárias” e “faz votos” que o processo seja “célere e eficaz”. “É fundamental que todos percebam que a impunidade não pode reinar em Portugal e que as constantes artimanhas para esconder património não podem prevalecer como uma conduta normal e habitual“, refere a direção nacional do partido, no mesmo comunicado.