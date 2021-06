20 anos, 13 países, 26 cidades, 7800 projetos e com 70% dos vencedores ainda no ativo. Este é o histórico dos everis Awards, que este ano ganhou uma nova denominação: eAwards. Mas há mais novidades: na edição 2021, os prémios serão implementados em 11 países da Europa e da América Latina.

No ano passado, Arkangel AI, da Colômbia, foi o projeto vencedor final; tratava-se de um algoritmo baseado em inteligência artificial, para a deteção precoce de doenças, como a COVID-19 ou a malária, em áreas remotas. Mas antes do eAwards Global, existe o eAwards Portugal. E as candidaturas para esta fase já estão abertas.

Uma iniciativa, duas fases

Esta iniciativa, alavancada pela everis, empresa do grupo NTT DATA, decorre em duas fases, sendo que a decisão em ambas cabe a um júri composto por académicos, empreendedores e empresários de reconhecido mérito e competência:

– Primeira fase: De caráter mais local, pretende eleger um vencedor do país. No caso de Portugal, o vencedor do eAwards Portugal recebe, desde logo, 10 mil euros em numerário e a fundo perdido. O projeto vencedor da fase local será anunciado em outubro de 2021, e tem garantido o acesso direto à final internacional dos eAwards;

– Segunda Fase: A fase global — os Global eAwards — realiza-se durante a e-talent week, que decorre em Madrid, na última semana de novembro. Na capital espanhola, os vencedores locais vão conhecer outros empreendedores e investidores, além de se habilitarem a receber o prémio final, no valor de 60 mil euros em numerário.

Quem pode concorrer

As candidaturas aos eAwards Portugal podem submeter-se até ao dia 25 de julho de 2021, através do portal https://eawardsportugal.pt/. Procuram-se projetos que se encontrem, pelo menos, em fase de prototipagem. Ou seja, com um produto mínimo viável ou um modelo que confirme a solução para o problema identificado. “Têm de ter uma forte componente de inovação, e que por via da tecnologia, permitam gerar uma transformação positiva e duradoura na vida das pessoas ou contribuir para uma sociedade mais sustentável. A iniciativa destina-se a empreendedores, empresários individuais e coletivos, que têm apenas de preencher um formulário digital para se candidatar”, lê-se no site dos prémios.

Os projetos candidatos podem estar relacionados com modelos de negócio digitais das seguintes áreas:

Indústria 4.0;

Banca;

Seguros;

Telecomunicações;

Retalho;

e-Commerce;

Educação;

Saúde (e-Health, Biotecnologia);

– Qualquer outro setor suscetível de ser impactado pela digitalização dos seus processos. Podem ainda ser apresentados produtos ou serviços que reduzam ou mitiguem problemas ambientais.

Projetos portugueses que já deram cartas

Maximizar o talento como motor do progresso é o intuito da fundação everis, promotora desta iniciativa desde 2001. Portugal já viu o seu talento reconhecido nestes prémios, com duas menções honrosas na final global.