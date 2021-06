Sarah Gilbert, uma das cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, foi homenageada esta segunda-feira no torneio de ténis de Wimbledon, no Reino Unido.

A professora de vacinologia da Universidade de Oxford foi um dos “indivíduos inspiradores” convidados pelo All England Club para assistir ao primeiro dia do torneio, que decorre até 11 de julho, a partir da tribuna real, uma iniciativa que visou agradecer “a vários grupos”, como o serviço nacional de saúde inglês ou os transportes de Londres, que têm ajudado a combater a pandemia do novo coronavírus, explica a Sky News.

Ao ser anunciada a presença de responsáveis pelo desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, os espectadores presentes, incluindo o duque de Kent, um primo de Isabel II, levantaram-se numa ovação que durou vários segundos. As câmaras captaram o momento:

Nem todos os heróis usam capa. Muitos usam bata. (A ovação de Wimbledon à professora Sarah Gilbert, cientista por trás do desenvolvimento da vacina da Oxford.) pic.twitter.com/EH583Y9mFa — Marta Massada (@MartaMassada) June 28, 2021

Sarah Gilbert, de 59 anos, especializou-se no desenvolvimento de vacinas contra a malária, tendo também liderado a criação e testagem da vacina universal contra a gripe. A cientista foi uma das responsáveis pela vacina da AstraZeneca/Universidade de Oxford, aprovada no Reino Unido no final de 2020.