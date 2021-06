António Costa está em isolamento profilático por indicação das autoridades de saúde. A notícia surgiu esta quarta-feira ao fim da manhã, apenas dois dias depois de o Primeiro-Ministro português ter sido testado à Covid-19 na sequência da infeção do homólogo luxemburguês, com quem tinha estado no Conselho Europeu e a quem entretanto tinha sido diagnosticada a doença — mas não tem nada a ver com a infeção de Xavier Bettel.

Como explicou o gabinete do Primeiro-Ministro em comunicado enviado às redações, António Costa entrou esta quarta-feira em isolamento por ter mantido contacto com um membro do seu staff que testou positivo à Covid-19: “Em virtude de ter estado em contacto com um membro do Gabinete que veio a ser um caso confirmado positivo à Covid-19, e não obstante já ter as duas doses da vacina há mais de mês e meio e de ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara, o Primeiro-Ministro está a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde”.

No texto enviado às redações, o gabinete do PM acrescentou ainda que Costa, que entretanto voltou a testar negativo e não tem quaisquer sintomas, vai manter “toda a atividade executiva à distância”.