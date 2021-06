O professor emérito do MIT Olivier Blanchard apontou esta quarta-feira que a recuperação económica, o aquecimento global e a igualdade estão entre os principais desafios que os ministros das Finanças da União Europeia vão ter de enfrentar nos próximos tempos.

“O primeiro ponto a ter em conta é a recuperação da pandemia de Covid-19. É preciso ter a certeza que a procura será suficientemente forte para garantir a recuperação, mas há muita imprevisibilidade“, afirmou Olivier Blanchard, que falava por videoconferência na cimeira de recuperação, que decorre no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

O economista lembrou que os consumidores fizeram algumas poupanças de segurança durante o ano passado, porém, não é possível prever o que é que pretendem fazer com elas e, consequentemente, como vai evoluir o consumo. Por outro lado, vincou ser necessário garantir que a economia produz “o máximo possível“. Contudo, após a pandemia de Covid-19 entrar em retrocesso, é preciso voltar aos desafios que havia antes, nomeadamente, ao aquecimento global e à igualdade, sublinhou.

“Um refere-se ao futuro do planeta e outro ao futuro da democracia. São desafios mais largos, mas há algumas dimensões fiscais sobre as quais tenho refletido”, disse o especialista, notando que o investimento verde é “uma grande questão”. No que concerne à igualdade, Blanchard defendeu “um maior esforço financeiro” em termos de educação e treino profissional. “Há muitas coisas para fazer na próxima década, mas é tempo de começar”, vincou.

A Cimeira da Recuperação, o último evento político da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, decorre esta quarta-feira à tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sob a organização do Ministério das Finanças.