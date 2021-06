Não tem fim a torrente de acusações contra Bill Gates, o antigo patrão da Microsoft que abandonou o conselho de administração da empresa em março de 2020 para se dedicar a “prioridades filantrópicas” mas que, de acordo com uma investigação do Wall Street Journal, terá sido convidado a sair depois de ter sido iniciada uma investigação interna à relação de teor sexual que terá mantido com uma funcionária da gigante informática.

Semanas depois de anunciar o processo de divórcio em curso de Melinda, a mulher com quem estava casado há 27 anos, desde o primeiro dia de 1994, Gates, de 65, foi acusado de assédio por seis antigas funcionárias. Agora, em declarações ao Business Insider, vários colaboradores acusam o antigo chefe de ser um bully, que “gritava com toda a gente”, e era avesso à implementação de políticas de inclusão ou diversidade na empresa.

De acordo com Maria Klawe, ex-membro do conselho de administração da Microsoft, terão sido várias as vezes em que, nos anos 2010, Gates foi abordado no sentido de, no futuro, passarem a ser considerados para posições executivas candidatos com perfis mais “diversificados”. A resposta do então CEO não terá sofrido muitas variações da citada: “Estás a tentar destruir o raio da empresa?”. “A mensagem era qualquer coisa como ‘Estar preocupado com a questão da diversidade não tem nada a ver com o sucesso da Microsoft'”, explicou Klawe, que ocupou o cargo entre 2009 e 2015.

Já nos gritos que distribuía indiscriminadamente, contou outro antigo executivo da empresa ao site de notícias americano, Bill Gates seria até bastante inclusivo. “Gritava com toda a gente da mesma maneira”, concedeu o ex-colaborador, para depois considerar que até considerava esse um dos pontos positivos da gestão de Gates, sem rodeios, direta ao ponto.

Pouco usual terá sido o que aconteceu em 1988, durante um evento da empresa numa estância de esqui nos Alpes franceses, quando Bill Gates, então com 33 anos e já namorado de Melinda, foi visto às cinco da madrugada em cima de uma colaboradora. Estavam “apenas a aconchegar-se”, explicou o antigo funcionário da Microsoft que agora recordou o episódio ao Business Insider.