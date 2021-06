A Câmara de Sintra assinou esta terça-feira o contrato de empreitada do novo Centro de Saúde de Belas, obra que terá um custo superior a um milhão de euros, com um prazo de execução de 420 dias.

A obra, que foi esta terça-feira formalmente adjudicada, numa cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, integra o programa da autarquia na área da saúde.

A Câmara Municipal de Sintra já investiu nove milhões de euros na construção de cinco novos centros de saúde — em Queluz, Agualva, Sintra, Almargem do Bispo e Algueirão-Mem Martins — o que o presidente do município, Basílio Horta (PS), considera ser “uma verdadeira revolução na prestação de cuidados de saúde no concelho“.

Este é o sexto centro de saúde que a Câmara Municipal de Sintra vai construir nos últimos anos e que demonstra a prioridade que tem sido dada à saúde no concelho de Sintra. É uma verdadeira revolução na prestação de cuidados de saúde no concelho. São cerca de nove milhões de euros de investimento em novos centros de saúde que abrangem mais de 150 mil pessoas”, afirmou Basílio Horta, em declarações à Lusa.

Por isso, acrescentou, “agora é exigível ao poder central que organize e assegure que estes equipamentos de saúde tenham todas as condições para prestar um serviço de qualidade à população”. Segundo a autarquia, Rio de Mouro será a próxima freguesia a ter um novo equipamento.