A câmara de segurança apanhou o ex-ministro da saúde britânico a beijar uma das suas assistentes de gabinete, Gina Coladangelo, quebrando as regras sanitárias, pode ter sido sido deliberadamente alterada de forma a comprometer Matt Hancock, afirmam fontes no interior de Whitehall.

A câmara de videovigilância estaria originalmente apontada para as vistas panorâmicas e desafogadas que davam para o exterior da varanda do gabinete de Hancock no ministério da Saúde britânico, mas com uma alteração da posição, numa altura em que o edifício estava a ser alvo de obras de remodelação, o ex-ministro acabou por ser ‘apanhado’ a violar as regras de distanciamento impostas pela pandemia.

No ministério foram entretanto iniciadas diligências de forma averiguar se a captação destas imagens foi inadvertida ou intencional, com o objetivo de, eventualmente, comprometer Hancock. Fontes internas do ministério, citadas pelo jornal Eavening Standard têm fortes convicções de que esta captação de imagens teria sido feita de forma deliberada.

O jornal britânico foi informado que a monitorização das imagens captadas ficou a cargo de empreiteiros de construção privados, responsáveis pelas obras e pela remodelação do ministério, e não atribuída à polícia ou à segurança do Governo. Perante estas alegações, o ministério da Saúde britânico recusou-se a fazer qualquer tipo de comentário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso que envolveu Hancock gerou uma mini-crise de 36 horas que só acabou com a sua demissão. Para além do então ministro ser casado, à data vigorava no Reino Unido uma imposição que ditava a obrigatoriedade de manter o distanciamento social.