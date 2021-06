O Idealista, um site dedicado ao mercado imobiliário, lançou na televisão italiana uma campanha publicitária especialmente criada para assinalar o mês do orgulho LGBT. “Ciao papà”, assim se chama o anúncio divulgado pela primeira vez na semana passada e alvo de mediatismo considerável.

O vídeo mostra um rapaz a subir umas escadas e a tocar a uma campainha. Quando a porta abre, aparece um pai. O rapaz tenta apresentar-se, mas é imediatamente interrompido pelo homem, que diz de forma afirmativa e séria: Agora, ouve: primeiro, conduz devagar. Não envies mensagens e mantém as mãos no volante. Além disso, volta para casa à 1h30. E porta-te bem, ou então…”. Pode pensar-se que o rapaz vem buscar a namorada para sair à noite. Mas não: na verdade é o namorado. O pai é interrompido pelo filho, que se despede do pai, dá as mãos ao namorado e, à medida que vão descendo as escadas, dão um beijo. O pai chama ainda atenção do filho: para que não apanhe frio. Em resposta, os dois rapazes cobrem-se com a bandeira arco-íris símbolo da luta pelos direitos LGBT.

O objetivo do site com esta campanha foi dar representatividade a relações do mesmo sexo. Teve impacto, por exemplo, para um rapaz que contou a um dos protagonistas do anúncio a sua história: quando chegou a casa, depois de passar o fim de semana fora, assumiu a sua homossexualidade numa conversa com os pais que teve o anúncio como ponto de partida, conta o El Español.

O mês do orgulho LGBT fica esta ano marcado pela polémica recente lei húngara que proíbe a “promoção” da homossexualidade junto dos menores de 18 anos. A medida gerou tensão entre os países europeus, que resultou de críticas por parte de vários Estados-membros e também pela Comissão Europeia. Foi ainda feita uma carta de repúdio que conta atualmente com a assinatura de 16 países da União Europeia — que Portugal não assinou inicialmente pelo “dever de neutralidade”, mas que já se comprometeu a assinar.