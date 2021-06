O cônsul-honorário de Portugal em Mbabane, capital do Essuatíni, Carlos Lopes, afirmou esta quarta-feira que a situação no país “está péssima“, acrescentando que a comunidade portuguesa está preocupada com a violência em manifestações, assaltos e pilhagens nos últimos dias.

“A situação está péssima. De há dois dias para cá que tem havido manifestações, assaltos, pilhagens“, disse Carlos Lopes à Lusa, por telefone. O cônsul-honorário referiu que “não se pode andar de cidade em cidade” e que “há destruição em todas as partes do país”.

Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em novos confrontos entre a polícia e manifestantes no reino de Essuatíni, segundo ativistas pró-democracia, que registaram pelo menos oito mortos. Ainda assim, os números não foram confirmados pelas autoridades.

Os protestos são raros no Essuatíni, um pequeno Estado na fronteira entre Moçambique e África do Sul que até há poucos anos tinha o nome de Suazilândia. Os partidos políticos estão proibidos há décadas, e nas últimas semanas irromperam protestos violentos em partes do território contra aquela que é a última monarquia absoluta de África. “Disseram-me esta quarta-feira que iam fazer distúrbios em Simunye, a caminho da fronteira com Moçambique”, relatou o cônsul-honorário.

O Governo do Essuatíni declarou esta quarta-feira a lei marcial a nível nacional, assim como um recolher obrigatório entre as 18:00 e as 5h00 locais. Da mesma forma, as autoridades suspenderam de forma indefinida todos os voos para o aeroporto internacional King Mswati III.

O acesso a serviços telefónicos continua a ser permitido, mas serviços como a aplicação de troca de mensagens WhatsApp apresentam algumas limitações, segundo uma nota da embaixada norte-americana no país, uma limitação confirmada pelo cônsul-honorário português.

Carlos Lopes acrescentou que a comunidade portuguesa tem manifestado alguma preocupação com a violência dos protestos, apontando que “não está habituada a que demore muito tempo”. “Já vai no terceiro dia e as pessoas agora estão muito preocupadas, porque as coisas estão a escalar de uma maneira inconcebível, então estão a mostrar uma certa preocupação”, apontou o cônsul-honorário.

Carlos Lopes deixou um apelo à comunidade portuguesa, que, segundo este, conta com cerca de mil pessoas, pedindo que se mantenha calma e em casa. “Peço à comunidade que tenha calma, que se mantenha em casa, evite sair e ver o que sucederá amanhã [quinta-feira] e depois“, afirmou o diplomata.

Vitor Oliveira, gerente numa empresa de camiões que trabalha com marcas internacionais, descreveu que a situação na capital esta quarta-feira é “muito calma”. “A situação está muito calma esta quarta-feira. Não se vê movimento. Agora vamos ver à noite, porque isto costuma acontecer muito à noite”, contou, também por telefone, à Lusa.

Lá fora não sei exatamente o que se está a passar, porque somos obrigados a ficar em casa, já que não podemos usar as estradas, que estão bloqueadas, e torna-se um bocadinho perigoso. Certos negócios foram queimados, outros fecharam, mas, em geral, atacam mais locais de comércio para roubar a mercadoria”, disse, referindo-se aos autores das pilhagens.

Vitor Oliveira acrescentou que “ninguém gosta de ver estes acontecimentos” e que os elementos da comunidade portuguesa que contactou estão à espera da normalização da situação. “Em geral, ninguém gosta de ver estes acontecimentos, mas estão em casa, à espera que normalize a situação, para que então possamos ir para os nossos negócios. Todos com quem falei estão bem. Alguns ainda conseguiram ir trabalhar esta quarta-feira”, registou.

Vitor Oliveira disse que por agora “não há alarme” e mostrou-se otimista quanto ao cessar da violência. “Para já não há alarme. Acho que isto vai mudar entre amanhã [quinta-feira] e sexta e que vamos retornar à naturalidade”, concluiu.

No seu Portal das Comunidades, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português emitiu um aviso na passada segunda-feira sobre o número de casos positivos neste país da África Austral, que “tem vindo a aumentar ligeiramente ao longo do último mês”, e também sobre as condições de segurança.

No aviso, o departamento governamental português recorda que “o Reino de Essuatíni é um país relativamente seguro, quer nas principais cidades e na capital (Mbabane), quer no interior e estradas”, mas refere que, “atendendo, por outro lado, às recentes greves e manifestações em diferentes áreas do país, aconselha-se reforçados cuidados de segurança e vigilância”.

Na semana passada, o Governo proibiu manifestações e o comissário da polícia nacional, William Dlamini, alertou que os seus homens iriam adotar uma política de “tolerância zero“. No poder desde 1986, Mswati III, que tem 14 mulheres e mais de 25 filhos, é alvo de críticas pelo seu punho de ferro e pelo seu estilo de vida luxoso num país em que dois terços dos 1,3 milhões de habitantes vivem abaixo do limiar da pobreza.