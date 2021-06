(Em atualização)

Conhecida como juíza anti-corrupção, Eva Joly testemunhou em tribunal a favor de Rui Pinto e defendeu “não há que dar valor ao modo como a informação foi obtida” — quase em jeito de conselho para os juízes que estão a julgar o alegado hacker. Rui Pinto é para ela um “herói” e, por isso, ficou “chocada” com a sua detenção: “Portugal é conhecido por proteger a elite”. Ouvida por videochamada, a ex-eurodeputada testemunhou a favor do alegado hacker naquela que é a 45.ª sessão do julgamento do caso Football Leaks e considerou que “a única coisa a considerar se essa informação revela dados importantes”.

Rui Pinto é um herói em França, em Espanha, na Alemanha. Há inúmeros inquéritos a decorrer. É insuportável pensar que ele possa estar detido por querer combater a corrupção”, declarou.

Mas questionada pelos advogados que representam as alegadas vítimas de Rui Pinto, que viram as suas caixas de email publicadas na internet, Eva Joly assumiu que não conhece a acusação de que o arguido é alvo. “Para mim, não se viola caixas de email de advogados”, afirmou. “Pergunte-lhe se sabe que Rui Pinto está acusado de tentativa de extorsão”, pediu ao tradutor a defesa da empresa ligada ao futebol Doyen. “Se há elementos de possível extorsão, isso é outra história. Eu sou contra”, afirmou.

Ainda assim, lembrando que não lhe compete “entrar nos assuntos do processo”, a juíza anti-corrupção fez questão de reforçar o seu ponto de vista. O de que “é muito mau que a Justiça se ocupe com ele e não com as coisas que ele revelou”. Mais:

O que me chamou a atenção foi ele estar preso sem dar importância aos elementos que tinha descoberto. Chocou-me o facto de a prova em Portugal não ser livre”.

Eva Joly contou que visitou até Rui Pinto na prisão, em 2019 porque “estava em choque em saber que o tinham detido sem haver nenhum inquérito sobre os factos que ele tinha revelado”. A magistrada lembrou ainda que “foi graças a ele que se descobriu um Luanda Leaks” até porque “é muito raro um procurador ter condições para abrir este tipo de processos”. “É porque existem denunciantes como o Rui Pinto que os factos são descobertos”, acrescentou.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade.