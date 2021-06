No dia em que a Seleção Nacional de Inglaterra chutou a Alemanha para fora do campeonato europeu, com dois golos certeiros, muitos dos fãs atribuíram a vitória a George, o primogénito de William e Kate. Quase a fazer 8 anos, no próximo dia 22 de julho, o pequeno acompanhou os pais no Estádio de Wembley, em Londres, para assistir ao jogo de futebol: são muitas as fotografias que o comprovam e que mostram o herdeiro ao trono atento, preocupado, intrigado e, claro está, entusiasmado. E se a mãe optou por apoiar a equipa num blazer encarnado da Zara, George e William vestiram-se de igual, ambos de fato e gravata às riscas brancas, azuis e encarnadas.

Mais de 25 milhões de fãs só no Reino Unido terão visto o jogo de 90 minutos que deu a vitória a Inglaterra e permitiu à equipa continuar na competição — o próximo jogo acontece no sábado, frente à Ucrânia —, com muitos deles a atribuir o sucesso ao pequeno príncipe, entretanto encarado como um amuleto da sorte por muitos adeptos nas redes sociais. Um deles chegou a defender que todos os jogos deveriam ser antes da hora de ir dormir do príncipe.

Sempre acompanhado pelos pais, George festejou os golos de Raheem Sterling e de Harry Kane, juntamente com os cerca de 45 mil adeptos que encheram o estádio na terça-feira à tarde, incluindo caras bem conhecidas do público que marcaram presença nos lugares atrás do trio real. Aliás, numa das fotografias é possível ver William a cumprimentar o ex-jogador David Beckham, que se fez acompanhar do filho Romeo. Mas Ed Sheeran e a mulher Cherry Seaborn, e ainda a cantora Ellie Goulding também marcaram presença.