Se um dia alguém lhe pedir para fazer contas à vida e pensar nos momentos que valorizam a sua experiência diária, certamente que o leitor não demorará muito tempo a retirar dessa lista os períodos em que está em piloto automático, como quando alarme do telefone toca – uma, duas, três vezes -, nas primeiras horas da manhã e se vê obrigado a deixar a cama a contragosto para desligar o som estridente que reúne todas as condições para deixá-lo frustrado ainda o dia não começou.

Temos a sensação que dessa lista estariam excluídos todos os momentos em que perdeu o autocarro apenas por alguns segundos; todos os momentos em que teve de esperar pacientemente no pára-arranca quando a reunião mais importante do dia estava prestes a começar; todos os momentos em que, possivelmente sem se perceber, almoçou à pressa na secretária e ficou a trabalhar até tão tarde que perdeu a oportunidade de aninhar o seu filho na cama e despedir-se dele com um beijo de boa noite.

Em boa verdade, o melhor do dia chega sempre à noite quando os filhos regressam da escola e estão felizes por vê-lo, quando a família está relaxada a partilhar histórias que o fazem rir até chorar, quando finalmente fecha o portátil e tem tempo para apreciar bons momentos com amigos, e quando o leitor esquece o relógio, coloca as preocupações profissionais de lado, e brinca com o seu animal de estimação como da primeira vez que o trouxe para casa. A noite traz-nos mais, traz-nos a calma e a disposição para cuidarmos de nós e do que o nosso corpo precisa, seja ler um livro no sofá da sala, dar um passeio à beira-mar, seguido de um mergulho, para depois sentir a pele salgada e os cristais de sal a desenhar formas que nunca conseguimos detetar.

É no fim do dia que a vida recomeça e o que também recomeça são as ofertas especiais do AXN para este verão nos vários canais — AXN, AXN Movies, AXN White —, para que as nossas noites fiquem ainda melhores, em família, com amigos ou a solo, quando desejar relaxar sem mais ninguém.

Prepare o bloco de notas porque este verão a programação é diversificada e há muito que saber. Entre julho e agosto, espere muitas novidades: espere muita cumplicidade e amizade entre dois colegas polícias (que não podiam ser mais diferentes), que se dedicam a apanhar criminosos no bairro East End, em Londres (AXN: Bulletproof). Espere surpreender-se e ficar agarrado ao ecrã com a trama da série australiana The Commons (AXN), um thriller futurista que explora os limites éticos e a coragem da humanidade para salvar o mundo das mudanças climáticas e biotecnologia (esperamos que não chegue da forma como é contado durante oito episódios). Espere também divertir-se com a série americana Master of Sex (deite os miúdos primeiro), que acompanha a jornada até ao sucesso de dois pioneiros da ciência da sexualidade humana (AXN White).



Espere isto, mas espere muito mais: espere gargalhadas e lágrimas de tristeza, espere emoções mais fortes ao ponto de querer saltar para dentro do ecrã e evitar o pior desfecho dos personagens, espere sentir-se tão relaxado que até parece que as férias chegaram mais cedo.

As surpresas são muitas e estas são as nossas propostas:

Programação AXN verão 2021 ↓ Mostrar ↑ Esconder AXN >julho: The Commons (Segunda temporada) – a partir do dia 6 de julho, terças às 22h00 > Agosto: Bulletproof ( Final de temporada) – a partir do dia 2 de agosto, segundas às 22h00

Intuição Criminal (Terceira temporada) – a partir do dia 4 de agosto, quartas às 22h00

Inimigos de Estado (Primeira temporada) – a partir do dia 23 de agosto, segundas às 22h00 AXN Movies > julho e agosto: Um Verão de Comédia, de segunda à sextaàs 21h10

Cinema com C Maiúsculo – sábados às 21h10

Os Filmes da tua Vida – domingos às 14h00

Cinema à portuguesa – último domingo do mês às 21h10 AXN White > julho e agosto: Chesapeake Shores (Segunda Temporada) – segundas às 21h25

Terapia de Choque (Segunda Temporada) – terças às 21h25

Love Child (Segunda Temporada) – quartas às 21h25

Masters of Sex (Quarta temporada) – a partir do dia 29 de julho, quintas às 23h15

Está lançado o desafio. E é como lhe dissemos no início deste texto: (não é preciso mais tempo) o importante é valorizar as noites que já são nossas. Afinal, o melhor do dia chega sempre à noite.