Um dia depois da detenção de Joe Berardo, Marcelo Rebelo de Sousa não quis falar frontalmente sobre o caso — garantindo, como é habitual, que não comenta “processos judiciais em curso” — mas também não deixou de dar pistas sobre o que acha do assunto.

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, Marcelo fez questão de separar a política da justiça e de recordar que é a esta última que cabe “o definir das responsabilidades” de Berardo. Mas outra coisa é comentar o que já se foi conhecendo sobre os contornos do caso, e aí Marcelo quis “recordar o papel fundamental da comissão de inquérito” no Parlamento e também a “persistência da Caixa Geral de Depósitos, afirmada pela sua liderança há anos, no sentido de ir o mais longe possível para recuperar o que acreditava que tinha direito a recuperar”.

Ou seja, Marcelo quis saudar o papel dos deputados na célebre audição de Berardo, em 2019, quando o comendador agora detido por suspeitas de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, foi ao Parlamento garantir que tinha apenas em seu nome uma garagem — resguardando-se no facto de os empréstimos que contraiu junto da Caixa Geral de Depósitos, considerados dos mais ruinosos para o banco público, estarem em nome de entidades como a Fundação Berardo. E o Presidente guardou o segundo elogio precisamente para a CGD, por querer “recuperar” o que o empresário madeirense devia.

Quanto às condecorações da Presidência da República que Berardo ainda tem (atribuídas por Jorge Sampaio e Ramalho Eanes), Marcelo recordou que “há uma perda automática depois da condenação definitiva”. No caso de Berardo, já há em curso um processo do Conselho das Ordens Honoríficas “que a pandemia adiou” para lhe retirar as condecorações.