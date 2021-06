A lista liderada por Virgílio Lima às próximas eleições da mutualista Montepio, a lista incumbente, inclui o nome de Rui Heitor, que é um dos administradores não-executivos do Banco Montepio. Além disso, continuam da lista atual Idália Serrão, ex-deputada socialista, e confirma-se a entrada (como não-executivo) do socialista Luís Patrão, como o Observador antecipou na terça-feira ao final do dia.

Rui Pedro Brás de Matos Heitor é um dos membros do conselho de administração do Banco Montepio, liderado por Carlos Tavares e que tem na comissão executiva Pedro Leitão. Caso esta lista consiga a eleição, será um dos administradores-executivos, a par de Idália Serrão, Fernando Amaro e João Carvalho das Neves, um nome que também já tinha sido avançado no final de abril pelo Observador. É professor universitário e atual membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP.

Como administradores não-executivos surge Luís Patrão, antigo presidente do Turismo de Portugal e ex-chefe de gabinete dos primeiros-ministros António Guterres e José Sócrates, e Alípio Dias, que nas últimas eleições esteve na lista opositora C mas que agora se junta à lista incumbente.

Da atual administração saem Luís Almeida, há muito desalinhado com Virgílio Lima e os outros administradores, e Carlos Beato, antigo presidente da câmara municipal de Grândola que poderá, depois, assumir outras funções caso esta lista saia vencedora.