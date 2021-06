Depois de ter sido notícia a forte presença da autarquia de Oeiras no centro de vacinação, com promoção do atual presidente Isaltino Morais, o movimento Isaltino Inovar Oeiras de Volta decidiu colocar um dos pontos de recolha de assinaturas para a recandidatura de Isaltino à autarquia junto ao acesso do centro de vacinação de Carnaxide, no Pavilhão Carlos Queiroz.

Entrada do centro de vacinação é visível ao fundo, identificada com a cor azul 3 fotos

A oportunidade é de ouro. São várias horas, todos os dias, com milhares de pessoas a circularem nas imediações do pavilhão. Para os indecisos na hora da assinatura, lá dentro as televisões mostram a “obra feita” pelo autarca ao longo dos vários mandatos, conforme o Observador já deu nota.

Só nesta quarta-feira, último dia de junho, há 19 locais onde estão a ser recolhidas assinaturas para o movimento e foram, inclusivamente, anunciadas na página de Facebook do movimento encabeçado por Isaltino Morais.

Na lista, é possível confirmar que a recolha junto ao centro de vacinação decorre ao longo de todo o dia, seguindo o horário que o centro de vacinação realiza diariamente. Das 9 horas às 19 horas é possível, além de ser vacinado, deixar uma assinatura que permitirá ao atual presidente da autarquia recandidatar-se.

O Observador confirmou no local a presença de elementos que realizam o trabalho de recolha das assinaturas necessárias ao movimento.