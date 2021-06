Primeiro foi André Villas-Boas, depois José Mourinho, agora Nuno Espírito Santo (sendo que pelo meio ainda se falou no último mês de Paulo Fonseca): o Tottenham anunciou esta quarta-feira mais um português no comando técnico da equipa, com a escolha a recair no treinador que liderou o Wolverhampton nos últimos quatro anos.

O treinador de 47 anos, que chegou a ser guarda-redes de José Mourinho no FC Porto e ganhou tudo o que havia para ganhar nos dragões incluindo a Liga dos Campeões, a Taça UEFA e a Taça Intercontinental, assinou um contrato válido por duas temporadas com os spurs até 2023, que tiveram nos últimos meses Ryan Mason como técnico interino da equipa, tendo perdido a final da Taça da Liga frente ao Manchester City.

“Gostava de dar as boas-vindas ao Nuno. Gostávamos de agradecer aos nossos adeptos pela paciência que tiveram durante todo este processo. Já tinha falado sobre a necessidade de voltarmos ao nosso ADN como uma equipa ofensiva, que joga um futebol entusiasmante e Fabio [Paratici] e eu acreditamos que Nuno é o homem que poderá tomar conta do nosso grupo talentoso de jogadores, receber os nossos jovens jogadores que estão a aparecer e construir algo grande”, sublinhou Daniel Levy, presidente dos londrinos, aos meios do clube.

“O caminho para esta escolha foi sempre claro: queríamos um treinador que pudesse incutir todos os valores que são importantes para este clube. Basta olhar para o tempo que o Nuno esteve no Wolves [Wolverhampton] para ver a sua capacidade de pegar num grupo de jogadores e implementar um estilo adaptativo que traz sucesso e permite que os jogadores se desenvolvam e prosperem. Estamos ansiosos para começar aquele que esperamos que seja um momento de sucesso para o clube”, acrescentou Fabio Paratici, novo diretor do futebol que deixou a Juventus este verão depois da época falhada na Vecchia Signora, na Serie A e na Champions.

“Quando tens uma equipa com esta qualidade e talento, é obrigatório deixar os adeptos orgulhosos. É uma honra e um prazer enorme [estar aqui], estou muito contente e desejoso por começar desde já a trabalhar. Não temos dias a perder e temos de começar imediatamente até porque a pré-temporada começa dentro de poucos dias”, comentou Nuno Espírito Santo no momento da apresentação oficial como técnico do Tottenham.

