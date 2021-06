Sem chambão mas com petiscos portugueses. O novo Ofício é um "tasco atípico" luminoso

A história

Está a ver o antigo Ofício? Não tem nada a ver. E para quem nunca viu, a cronologia deste restaurante leva-o numa viagem que começa em 2018, como uma steakhouse, que acabou por deixar para trás o chambão para chegar a 2021 como um “tasco atípico” — agora com nova decoração, novo chef e nova carta com muitos petiscos para partilhar.

“À volta da mesa, bom comer e rica gente, reboliço e boa pinga” é o convite que o Ofício deixa a quem descobre o restaurante renovado, mais leve, onde o clássico das arcadas e da pedra do espaço contrastam com uma decoração moderna e despretensiosa, onde a comida e a bebida ganham outro relevo.

Em 2019, a propósito de obras no edifício onde se encontrava, acabou por mudar de casa para o número 11 da Rua Nova da Trindade, a mesma rua onde já estava mas mais acima, compondo a vizinhança junto da Cervejaria Trindade e do Bairro do Avillez. O Ofício passou a ocupar o espaço do antigo Faz Gostos e em vez de dois pisos passou a apenas um, mais amplo com paredes em pedra. Se começou como steakhouse, quando abriu no novo espaço quis afastar-se desse conceito, apesar de manter alguns pratos fortes na carta.

Contudo, a mudança radical aconteceu agora, com um autêntico extreme makeover do espaço e da própria imagem e conceito do restaurante, que ganhou um novo chef e uma nova carta. Agora, é Hugo Candeias, chef criativo do grupo que detém o Ofício, o Plants & Co e o The Art Gate — o edifício com hotel, galeria e restaurante que fica no andar de cima —, que tomou conta da cozinha e desenhou uma carta nova do zero, com um receituário de base tradicional mas com uso de técnicas e interpretações modernas. Na cozinha de todos os dias, estará Rodolfo Lavrador, o chef executivo, que já passou pelo Bairro Alto Hotel e pelo Mãos, em Londres.

Hugo partiu de uma tábua rasa para construir a nova carta — ou quase, isto porque conseguiu resgatar alguns pratos que fizeram sucesso no “Quarantine Challenge”, um desafio do Ofício e do The Art Gate lançado aos clientes na segunda quarentena para que estes pudessem escolher o menu de take-away da semana. “Acho que o desafio nos ajudou muito a descobrir coisas que, provavelmente, demoraríamos mais tempo a chegar lá de outra forma. Tivemos tempo e tínhamos de criar coisas de alguma forma, tínhamos tempo para pensar”, conta. “Foi um período criativo que serviu de inovação para o novo Ofício”.

O espaço

Olhando para o antigo Ofício é a luminosidade do novo espaço que agora salta à vista, tornando quase irreconhecível aquilo que era a versão anterior do restaurante — mais obscura, com tons mais pesados e com uma carta a condizer. O banho de loja que recebeu faz do Ofício, literalmente, um novo restaurante — ou um restaurante como novo.

A renovação e o projeto de interiores esteve entregue ao Spacegram Studio, que substituiu o mobiliário e tornou-o mais claro, agora com balcões, a barra e os tampos das mesas em mármore lioz. As cores são também visivelmente mais leves, com o uso de azul claro, tijolo e tons nude.